Das Ankick-Update vor der 23. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 23. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Taeseok Lee (Austria Wien)
- Martin Kreuzriegler (GAK)
- Benedikt Zech (SCR Altach)
- David Kubatta (WSG Tirol)
Verletzte/fragliche Spieler
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Justin Omoregie (Schulterverletzung)
- Sota Kitano (Oberschenkelverletzung)
- Stefan Lainer (Oberschenkelverletzung)
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)
- Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jean Marcelin (Oberschenkel)
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
- Martin Ndzie (Knieverletzung)
- Dominik Weixelbraun (fraglich)
- Daniel Nunoo (Muskelverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Diego Madritsch (Schulterverletzung)
- Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
- Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Matthäus Taferner
- Markus Pink (Bänderriss Knie)
- Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Yannick Oberleitner (Knie-OP)
- Arbnor Prenqi (Rissquetschwunde)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Matthias Wetschka (Fußverletzung)