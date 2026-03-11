Das Ankick-Update vor der 23. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 23. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Taeseok Lee (Austria Wien)

Martin Kreuzriegler (GAK)

Benedikt Zech (SCR Altach)

David Kubatta (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Sota Kitano (Oberschenkelverletzung)

Stefan Lainer (Oberschenkelverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Dominik Weixelbraun (fraglich)

Daniel Nunoo (Muskelverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Matthäus Taferner

Wolfsberger AC

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

Arbnor Prenqi (Rissquetschwunde)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

Die 5er-Kette der 23. Runde