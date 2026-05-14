Das Ankick-Update vor der 32. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 32. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Aleksandar Dragovic (Austria Wien)

Modou Keba Cisse (LASK)

Filip Milojevic (SCR Altach)

Marco Boras (WSG Tirol)

Matthäus Taferner (WSG Tirol)

Matthias Seidl (SK Rapid)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Oliver Lukic (Rückenverletzung)

Mads Bidstrup (Wadenverletzung)

Valentin Sulzbacher (Kopfverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

Filip Rozga (Muskelverletzung)

Arjan Malic (unbekannte Verletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Moses Usor (Meniskuseinriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

TSV Hartberg

Dominic Vincze (Knieverletzung)

Jed Drew (Rückenverletzung)

Elias Havel

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Anteo Fetahu (Schambeinentzündung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

Evan Eghosa Aisowieren (Rippenbruch)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Benjamin Böckle (Muskelverletzung)

Wolfsberger AC

Jessic Ngankam (Muskelfaserriss)

David Atanga (Muskelfaserriss)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)

Die 5er-Kette der 32. Runde