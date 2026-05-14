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Das Ankick-Update vor der 32. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 32. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Aleksandar Dragovic (Austria Wien)
  • Modou Keba Cisse (LASK)
  • Filip Milojevic (SCR Altach)
  • Marco Boras (WSG Tirol)
  • Matthäus Taferner (WSG Tirol)
  • Matthias Seidl (SK Rapid)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • Justin Omoregie (Schulterverletzung)
  • Oliver Lukic (Rückenverletzung)
  • Mads Bidstrup (Wadenverletzung)
  • Valentin Sulzbacher (Kopfverletzung)

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)
  • Filip Rozga (Muskelverletzung)
  • Arjan Malic (unbekannte Verletzung)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)
  • Moses Usor (Meniskuseinriss)

FK Austria Wien

  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

TSV Hartberg

  • Dominic Vincze (Knieverletzung)
  • Jed Drew (Rückenverletzung)
  • Elias Havel

SK Rapid

  • Jean Marcelin (Oberschenkel)
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
  • Martin Ndzie (Knieverletzung)
  • Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

  • Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
  • Anteo Fetahu (Schambeinentzündung)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Felix Wimmer (Meniskusverletzung)
  • Evan Eghosa Aisowieren (Rippenbruch)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
  • Benjamin Böckle (Muskelverletzung)

Wolfsberger AC

  • Jessic Ngankam (Muskelfaserriss)
  • David Atanga (Muskelfaserriss)

Grazer AK

  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)

Die 5er-Kette der 32. Runde

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