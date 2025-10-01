Das Ankick-Update vor der 9. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 9. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Gelbsperre:

Alem Pasic (Blau-Weiß Linz)

Abubakr Barry (Austria Wien)

Tochi Chukwuani (Sturm Graz)

Rotsperre:

Philipp Wiesinger (Austria Wien)

Mohamed Ouédraogo (SCR Altach)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)

Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Arjan Malic (Knochenmarkschwellung)

Filip Rozga (unbekannt)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

Mads Bidstrup (Oberschenkelverletzung)

FK Austria Wien

Konstantin Aleksa (unbekannt)

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Kang-hee Lee (Innenbandriss)

Tin Plavotic (unbekannt)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

David Atanga (Muskelfaserriss)

Alessandro Schöpf (Oberschenkelzerrung)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenk)

Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)

Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

Alexander Briedl (Knieverletzung)

Anderson (Kreuzbandriss)

Simon Seidl (Knieverletzung)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

Lukas Fridrikas (Gehirnerschütterung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Grazer AK

keine bekannten Verletzungen

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)

Lukas Gugganig (Bänderverletzung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!