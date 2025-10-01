Logout
Ankick

Das Ankick-Update vor der 9. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 9. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Gelbsperre:

  • Alem Pasic (Blau-Weiß Linz)
  • Abubakr Barry (Austria Wien)
  • Tochi Chukwuani (Sturm Graz)

Rotsperre:

  • Philipp Wiesinger (Austria Wien)
  • Mohamed Ouédraogo (SCR Altach)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

  • Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)
  • Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)
  • Arjan Malic (Knochenmarkschwellung)
  • Filip Rozga (unbekannt)

Red Bull Salzburg

  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Karim Konate (Kreuzbandriss)
  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)
  • Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
  • Anrie Chase (Muskelfaserriss)
  • Mads Bidstrup (Oberschenkelverletzung)

FK Austria Wien

  • Konstantin Aleksa (unbekannt)
  • Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Romeo Vucic (Knorpelschaden)
  • Kang-hee Lee (Innenbandriss)
  • Tin Plavotic (unbekannt)
  • Johannes Handl (Viruserkrankung)

Wolfsberger AC

  • David Skubl (Meniskusverletzung)
  • David Atanga (Muskelfaserriss)
  • Alessandro Schöpf (Oberschenkelzerrung)

SK Rapid

  • Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
  • Noah Bischof (Sprunggelenk)
  • Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)
  • Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)
  • Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

  • Alexander Briedl (Knieverletzung)
  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Simon Seidl (Knieverletzung)
  • Matthias Wetschka (Fußverletzung)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)
  • Jed Drew (Rückenverletzung)
  • Lukas Fridrikas (Gehirnerschütterung)

WSG Tirol

  • Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Grazer AK

  • keine bekannten Verletzungen

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)
  • Lukas Gugganig (Bänderverletzung)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!

Werbung