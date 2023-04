Das ATP Masters in Madrid heute live & exklusiv auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Für die Tennis-Elite geht es ab Mittwoch bei den Madrid Open um den vierten Masters Titel des Jahres. Nachdem sich Dominic Thiem vergangene Woche beim ATP 250 Turnier in München im Viertelfinale gegen Taylor Fritz geschlagen geben musste, tritt der Lichtenwörther dank einer Wildcard beim 1000er Turnier in Madrid an.

Kann Österreichs Tennis-Star den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen und in Spaniens Hauptstadt Siege feiern? Sky zeigt alle Spiele des österreichischen Tennis-Stars beim vierten Masters des Jahres live & exklusiv.

Am Mittwoch beginnt der Hauptbewerb mit der ersten Runde. Sendebeginn ist um 11 Uhr live auf Sky Sport Austria 3. Mit dem Sky X Traumpass das Masters in Madrid live streamen!

Sendeplan am Mittwoch, 26.April

11 Uhr auf SSA 3 Albert Ramos-Vinolas – Ilya Ivashka Im Anschluss Roberto Carballes Baena – David Goffin Im Anschluss Yannick Hanfmann – Juan Pablo Varillas Im Anschluss Oscar Otte – Pavel Kotov Match of the Day Im Anschluss Martin Landaluce – Richard Gasquet

Bild: Imago