„Das Beste für alle“: Álvarez will Atlético verlassen

Argentiniens Angreifer Julián Álvarez will Atlético Madrid im Sommer verlassen. Das machte der Weltmeister von 2022 nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Österreich (2:0) deutlich. Ein Transfer sei „das Beste für alle“, sagte Alvarez in Dallas: „Ich möchte mir meinen Traum erfüllen.“

Spaniens Rekordmeister Real Madrid war zuletzt mit einem 150-Millionen-Euro-Angebot für Álvarez bei Atlético gescheitert. Der 26-Jährige, der auch vom FC Barcelona umworben wird, besitzt eine Ausstiegsklausel und kann den Verein für die festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen Euro verlassen.

Der Vertrag von Álvarez in Madrid läuft noch bis Sommer 2030. In der vergangenen Saison erzielte er in 49 Spielen 20 Treffer und legte neun weitere vor. Bei der WM kam er für Titelverteidiger Argentinien bisher zweimal als Joker zum Einsatz.