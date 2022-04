Das BSL-Duell SKN St. Pölten gegen den UBSC Graz HEUTE LIVE auf Sky Sport Austria 1

Bereits am heutigen Samstag dürfen sich Sky Seher:innen auf die nächste Partie der bet-at-home Basketball Superliga freuen. In der Platzierungsrunde trifft der SKN St. Pölten auf den UBSC Graz. Nach der 89:96 Niederlage im Steiermark-Derby gegen die Kapfenberg Bulls wollen sich die Grazer gegen den sechstplatzierten SKN rehabilitieren. Sowohl die Steirer als auch die Niederösterreicher gingen in ihren letzten beiden Partien jeweils als Verlierer vom Platz. Welches der beiden Teams in Niederösterreichs Hauptstadt auf die Siegerstraße zurückkehren kann, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Das Spiel wird von Johannes Brandl moderiert und Gerfried Pröll fungiert als Kommentator.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 2. April 2022

20:00 Uhr

SKN St. Pölten – UBSC Raiffeisen Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Gerfried Pröll

Bild: GEPA