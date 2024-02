Das CL-Achtelfinale mit Napoli – Barca & Porto – Arsenal heute live auf Sky Sport Austria

CL-Achtelfinale: Das Topspiel am Mittwoch: SSC Napoli – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 2

Dazu FC Porto – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3

Alle Spiele auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky-Experten Andreas Herzog & Peter Stöger

Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic am Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Alle Spiele der UEFA Champions League mit dem Sky X-Traumpass live streamen!

Auch am Mittwoch dürfen Fans weitere spannende Partien in den Achtelfinal-Hinspielen erwarten. Wenn SSC Napoli den FC Barcelona empfängt, kommt es zum Aufeinandertreffen der amtierenden Meister der italienischen Serie A und der spanischen La Liga. In seiner letzten Saison als Trainer der Katalanen will Xavi Hernandez die Fans noch mit einem Titel beschenken. Wie das Hinspiel ausgeht, wird ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Im Parallelspiel muss der FC Arsenal zum FC Porto. Seit der Saison 2009/2010 waren die Gunners aus London nicht mehr im Viertelfinale der UEFA Champions League vertreten. Gelingt in diesem Jahr wieder der Sprung unter die letzten Acht? Sky Seher:innen können die Partie ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Sky-Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

CL-Achtelfinale: Der Sendeplan am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: SSC Napoli – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: FC Porto – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago