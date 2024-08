Das CL-Rückspiel von Salzburg bei Twente heute live auf Sky

Das CL-Playpoff zwischen FC Twente Enschede und FC Salzburg heute ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bei einem Aufstieg der Salzburger sehen Sky Zuseher:innen das entscheidende Rückspiel der Österreicher im UEFA Champions League Playoff am 27. August live & exklusiv

Sky überträgt mit 12 von 14 Matches die meisten Partien der UEFA Champions League Playoffs live & exklusiv

Sky zeigt in Österreich ab der kommenden Saison 185 Spiele der UEFA Champions League inkl. dem Finale live

Sky bleibt die Heimat der UEFA-Klubwettbewerbe in Österreich: Die Fans dürfen sich bis 2027 auf 508 Spiele der UEFA-Klubwettbewerbe pro Saison freuen

Am heutigen Dienstag, den 13. August, kommt es zum Rückspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League zwischen dem FC Twente Enschede und FC Salzburg. Im Hinspiel konnten sich die Salzburger gegen den letztjährigen Dritten der niederländischen Eredivisie 2:1 durchsetzen (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Eine noch bessere Ausgangsposition für das Team von Pepijn Lijnders verhinderte der Anschlusstreffer in letzter Minute. Gelingt den Salzburgern der Aufstieg ins Champions League Playoff? Die Antwort ist ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die UEFA Champions League Playoffs bei Sky Sport Austria

Sky überträgt mit 12 von 14 Matches die meisten Partien der UEFA Champions League Playoffs live & exklusiv. Die Playoff-Matches an den Dienstagen sind nur bei Sky zu sehen. Bei den Hin- und Rückspielen am Mittwoch sendet Sky jeweils drei von vier Spielen der Playoffs live & exklusiv. Bei einem Aufstieg der Salzburger zeigt Sky das entscheidende Rückspiel im UEFA Champions League Playoff am 27. August live & exklusiv.

Mehr Spiele der UEFA Klubbewerbe als jemals zuvor bei Sky

Die Fans dürfen insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben entgegenfiebern. Sky zeigt in Österreich 185 Partien aus der Königsklasse mit Ilzer & Co. sowie den Superstars Mbappe, Kevin De Bruyne und Lamine Yamal. Damit präsentiert Sky in Österreich 91 % aller Spiele der UEFA Champions League. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League – 94% aller Spiele der beiden internationalen Wettbewerbe sind bei Sky zu sehen.

Die 3. Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League mit Twente vs. Salzburg



Dienstag, 13. August 2024

18:55 Uhr

FC Twente Enschede – FC Salzburg, live auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA