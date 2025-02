Das DFB-Pokal-Viertelfinale live auf Sky Sport

Das Viertelfinale im DFB-Pokal live auf Sky Sport

Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Viertelfinal-Begegnungen jeweils ab 20:15 Uhr live

Die Partie zwischen RB Leipzig und Ralph Hasenhüttls VfL Wolfsburg überträgt Sky Sport live auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR

Streame den DFB-Pokal mit dem Sky X-Traumpass

Nachdem der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen bereits vor drei Wochen ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen konnten, werden in dieser Woche die beiden verbliebenen Tickets für die Runde der letzten Vier vergeben. Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Paarungen jeweils ab 20:15 Uhr live.

Am Dienstag begrüßt Moderatorin Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen auf der Alm in Bielefeld. Der letzte verbliebene unterklassige Verein konnte in der laufenden Pokal-Saison bereits Hannover 96, Union Berlin und den SC Freiburg ausschalten. Gegen Werder Bremen will die Arminia für die nächste große Überraschung sorgen. Die Werderaner träumen ihrerseits von der ersten Finalteilnahme seit 15 Jahren und wollen in Bielefeld den nächsten Schritt Richtung Berlin machen. Die beiden Österreicher Romano Schmid und Marco Grüll sollen ihren Beitrag dazu leisten. Martin Groß kommentiert die Partie.

Tags darauf führt Yannick Erkenbrecher durch den Pokalabend in Leipzig. Mit RB Leipzig empfängt dann der Pokalsieger von 2022 und 2023 den Titelträger von 2015 aus Wolfsburg mit Trainer Ralph Hasenhüttl. Wolff Fuss kommentiert das Spitzenspiel des Viertelfinals, das Sky Sport live überträgt.

Die Begegnung steht neben der üblichen Live-Übertragung auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR zur Verfügung.

Der DFB-Pokal 2024/25 live bei Sky Sport

Wie gewohnt überträgt Sky Sport auch in dieser Saison alle insgesamt 63 Partien des Wettbewerbs live. Weiter geht es mit dem Halbfinale am 1. und 2. April, das Finale in Berlin findet am 24. Mai statt.

Zudem ist Sky auch der Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele. Das Halbfinale steht am 22. und 23. März auf dem Programm, das Finale in Köln am 1. Mai.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals diese Woche live bei Sky Sport

Dienstag

20:15 Uhr: Arminia Bielefeld – SV Werder Bremen auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Mittwoch

20:15 Uhr: RB Leipzig – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event sowie Sky Sport UHD

Bild: Imago