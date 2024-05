Das DFB-Pokalfinale HEUTE LIVE auf Sky

Das DFB-Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD – mit Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

Umweltbewusstes DFB-Pokalfinale: Sky Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit DFB klimaschonend und ist mit Green Motion Label zertifiziert

Das DFB-Pokalfinale der Herren steht tags darauf am Samstag an. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trifft auf den neuen Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Die Elf von Xabi Alonso hat weiterhin das große Ziel, kein Pflichtspiel in dieser Saison zu verlieren, muss jedoch heute noch im Europa League Finale gegen Atalanta Bergamo ran. Somit geht der Außenseiter aus Kaiserslautern etwas frischer in die Partie.

Gemeinsam mit Sky Experte Lothar Matthäus begrüßt Sebastian Hellmann ab 19:00 Uhr die Zuschauer:innen aus dem Berliner Olympiastadion. Wolff Fuss kommentiert das Finale, das zusätzlich in UHD angeboten wird und dessen Produktion in Zusammenarbeit mit dem DFB klimaschonend erfolgt. Mit dem Green Motion Label setzen Sky, der DFB und weitere Partner ein besonderes Zeichen. Ziel ist, möglichst viele Akteure im Fußball zu erreichen und für ein umweltbewusstes Verhalten zu aktivieren. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Mobilität, Catering, Kreislaufwirtschaft und Energie. Als Medienpartner der Umweltbewussten Finalspiele setzt sich Sky für den Schutz der Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein

19:00 Uhr: DFB-Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

(Bild: Imago)