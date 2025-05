Das Rückspiel zwischen Inter und Barca sowie das Finale der UEFA Champions League live bei Sky

Das Superduell Inter Mailand gegen den FC Barcelona morgen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten Didi Hamann & Andreas Herzog begrüßen die Zuseher:innen aus dem Studio

Analyse-Experte Marko Stankovic analysiert die Spielzüge der Spitzenmannschaften

Das Finale der UEFA Champions League in München am 31.5. gibt es ebenfalls live bei Sky

Morgen entscheidet sich, ob Inter Mailand oder der FC Barcelona in das Finale der UEFA Champions League einziehen. Erreicht Marko Arnautovic mit den Italienern erneut das Endspiel, oder ist der FC Barcelona eine Nummer zu groß? Mit Sky sehen Fans den Halbfinal-Hit live und exklusiv. Am 31. Mai zeigt Sky außerdem das Finale der UEFA Champions League in München live.

Das Entscheidungsspiel zwischen Inter Mailand und Barcelona am morgigen Dienstag live & exklusiv bei Sky

Das letzte Duell auf dem Weg zum großen Endspiel steht an. Sowohl Inter Mailand mit Marko Arnautovic als auch der FC Barcelona spielen eine starke Saison in der UEFA Champions League. Für die Katalanen ist sogar der Triple-Gewinn noch möglich. Nach dem Sechs-Tore-Spektakel in der vergangenen Woche ist für beide Teams noch alles offen. Wer behält im Rückspiel die Ruhe und kann sich durchsetzen? Den Kracher zwischen den beiden Giganten können Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen morgen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Andreas Herzog aus dem Studio. Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans mit fundierten Einblicken in die Spielzüge der beiden Spitzenteams.

Das Finale der UEFA Champions League am 31. Mai live bei Sky

Auch das große Finale der UEFA Champions League können Fans live auf Sky verfolgen. Am Samstag, dem 31. Mai, treffen die beiden besten Teams Europas in München aufeinander. Das Endspiel läuft ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Die Sky UEFA Champions League Live-Spiele:

Halbfinal-Rückspiel

Dienstag, 6.5.:

20:00 Uhr: Inter Mailand – FC Barcelona mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Andreas Herzog

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Finale

Samstag, 31.5.:

20:00 Uhr: Das Finale der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago