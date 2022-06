Das Erstrundenspiel von Dennis Novak bei den Wimbledon Championships 2022 am Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Auftaktmatch von Dennis Novak gegen Facundo Bagnis am morgigen Dienstag im vierten Spiel nach 12:00 Uhr auf Court 6 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky berichtet täglich live auf bis zu fünf Sendern insgesamt 350 Stunden live & exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres

Österreichs Tennis-Fans dürfen sich am morgigen Dienstag auf das Auftaktspiel von Dennis Novak bei den diesjährigen Wimbledon Championships freuen. Der Niederösterreicher trifft in seinem Erstrundenmatch auf den Argentinier Facundo Bagnis. Nach drei überstandenen Quali-Runden will Novak auch gegen die Nummer 110 der Welt sein Können auf dem heiligen Rasen unter Beweis stellen. Kann Novak mit einem Sieg in Runde zwei einziehen? Die Antwort gibt es im vierten Spiel nach 12:00 Uhr auf Court 6 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Wimbledon 2022 live & exklusiv bei Sky

Endlich heißt es wieder „Quiet please“, wenn auf dem heiligen Rasen von Wimbledon die besten Spielerinnen und Spieler der Tenniswelt um den prestigeträchtigsten Titel ihres Sports kämpfen. Sky überträgt den Höhepunkt des Tennisjahres wieder exklusiv auf bis zu fünf Sendern – insgesamt rund 350 Stunden live.

Bild: GEPA