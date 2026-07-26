Das Finale von Lilli Tagger in Prag HEUTE LIVE bei Sky!

Lilli Tagger gegen Darija Snigur heute nicht vor 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

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Die 18-jährige Osttirolerin setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova nach 2:50 Stunden mit 6:7(5),6:3,7:6(4) durch. Damit steht Tagger zum zweiten Mal nach Jiujiang in China im Vorjahr in einem Endspiel. Im heutigen Finale trifft Tagger auf die Ukrainerin Daria Snigur.

Das Match seht ihr heute nicht vor 14:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

WTA Prag live auf Sky Sport Austria:

Zweites Match nicht vor 14:00 Uhr: Daria Snigur – Lilli Tagger live auf Sky Sport Austria 3

Kommentator: Guido Friedrich