Das Geschäft der Wettanbieter boomt nach der Corona-Zwangspause wieder

Durch die Corona-Krise ist nicht nur die Wirtschaft zwischenzeitlich in großem Umfang zum Erliegen gekommen. Zum Beispiel auch im Sport gab es in den letzten Wochen große Probleme und massive Einschnitte. Richtet man den Blick auf Europa, konnte man feststellen, dass beispielsweise im Profifußball bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr gespielt worden ist. Das beschränkte sich nicht nur auf den Fußball, denn genauso betroffen waren andere beliebte Sportarten wie Basketball, Tennis oder der Eishockeysport. Mittlerweile ist vor allem in Europa endlich Licht am Tunnel zu erkennen und das führt unter anderem im Profisport zu Lockerungen. Davon profitieren nicht zuletzt die Buchmacher, die endlich wieder ein größeres Angebot an Sportwetten für ihre Kunden bereithalten können. Wichtig ist aus Kundensicht, dass man sich für einen seriösen Buchmacher entscheidet und aus diesem Grund ist es gut zu wissen, dass es im Internet ausführliche Reviews zu Wettanbietern gibt.

Die Bundesliga läuft und bringt neuen Schwung für die Wettanbieter

In Deutschland hat die Bundesliga den Spielbetrieb durch die Corona-Epidemie ebenfalls zeitweilig einstellen müssen. Die DFL nutzte die Zeit gut, um gemeinsam mit den beteiligten Vereinen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept auszuarbeiten. Die Punkte dieses Konzeptes überzeugten die Politik und entsprechend darf in der Bundesliga seit Mitte Mai wieder gespielt werden. Das ist wichtig für die Bundesligisten, weil durch diese Fortsetzung die wichtigen Fernsehgelder endlich wieder fließen und das Überleben der Vereine zu einem großen Teil sichern können. Für die Buchmacher waren die vergangenen Wochen ebenfalls nicht einfach, weil es kaum Veranstaltungen gab, auf welche die Freunde der Sportwetten ihre Tipps abgeben konnten. Mit der deutschen Bundesliga hat jetzt ein ganz wichtiger Wettbewerb den Spielbetrieb aufgenommen. Das spüren die Sportwettenanbieter, die unter anderem durch den Restart in der Bundesliga deutlich mehr interessante Wettangebote bereitstellen können. In der Bundesliga sind inzwischen drei Spieltage in kurzer Zeit absolviert worden. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Profifußball in Deutschland die Saison bis Ende Juni zu Ende bringen will, um vertragliche Probleme durch auslaufende Spielerverträge zu vermeiden.

Bald wieder Wetten auf andere Profiligen möglich

Die Bundesliga spielt eine Art Vorreiterrolle und aus diesem Grund schauen viele andere Ligen momentan gespannt nach Deutschland. Die Buchmacher hoffen ebenfalls, dass es in Deutschland keine Rückschläge im Profisport geben wird und die Saison in den kommenden Wochen mit unglaublich vielen packenden Begegnungen zu Ende gebracht werden kann. In anderen europäischen Ligen gibt es mittlerweile Bestrebungen die unterbrochene Saison bald fortzusetzen. Das gilt aus Sicht der Sportwettenanbieter und der Fußballfans leider nicht für alle Profiligen, denn in Belgien, Niederlande und in Frankreich hat man die Saison 2019/2020 inzwischen komplett abgebrochen, sodass es in diesen Ländern erst zur neuen Saison mit Profifußball weitergehen wird.

Los gehen soll es dagegen demnächst in Österreich, wo der Restart Anfang Juni mit den Begegnungen des 23. Spieltages gemacht werden soll. Die österreichischen Fußballfans dürfen sich auf packende Duelle in der Qualifikationsgruppe und in der Meistergruppe freuen. In der österreichischen Bundesliga wird es nur Geisterspiele geben, sodass die Fans die Spiele ihrer Lieblingsvereine bis auf Weiteres nur am Fernsehgerät oder im Internet per Livestream verfolgen können.

Wetten auf Premier League und La Liga

In den kommenden Wochen soll es in England und in Spanien wieder mit dem Fußball losgehen. Zumindest bereiten sich die Vereine der Premiere League und in La Liga auf den Restart vor. Die Buchmacher werden die entsprechenden Begegnungen dieser beiden Topligen sofort ins Wettprogramm aufnehmen und mit einem attraktiven Wettangebot auch für diese europäischen Top-Ligen auftrumpfen. In der englischen Premier League soll es am 12. Juni wieder zur Sache gehen und der Kampf um die Meisterschaft weitergehen. In Spanien müssen sich die Fußballfans noch ein wenig länger gedulden, weil die Fortsetzung der Spielzeit in La Liga erst für den 20. Juni geplant ist. Die Buchmacher hoffen durch die vielen Spiele in den kommenden Wochen in den unterschiedlichen Ligen auf einen hohen Zulauf von neuen Sportwettern. Aus diesem Grund kämpfen die Wettanbieter aktuell hart um neue Kunden und überbieten sich mit besonders hohen Willkommensboni. Aus diesem Grund ist es für Fußballfans momentan umso reizvoller sich einen Neukundenbonus bei einem seriösen Buchmacher zu sichern und auf diesem Weg mit einer richtigen Vorhersage zum Beispiel bei Partien in der Bundesliga einen tollen Gewinn zu holen.

