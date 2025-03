Das große Finale im Dreikampf um die Meistergruppe am Super-Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Showdown um die Meistergruppe: SK Rapid gegen den GAK, LASK beim SK Sturm und Blau-Weiß Linz gegen Hartberg live als Einzelspiele sowie in der Original Sky Konferenz

Zeitgleich zeigt Sky die Begegnungen WSG Tirol – Austria Wien, Salzburg – WAC und Klagenfurt – Altach

Sky Experte Hans Krankl begrüßt die Zuseher:innen aus dem Stadion in Hütteldorf, die Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger versorgen die Fans am Super-Sonntag aus dem Studio mit fundierten Analysen

Wien, 13. März 2025 – Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga geht in die letzte Runde und es könnte spannender nicht sein. Mit Rapid, dem LASK und Blau-Weiß Linz befinden sich gleich drei Mannschaften im Kampf um die Meistergruppe. Welche zwei Teams beenden den Grunddurchgang unter den Top sechs und wer muss in die Qualifikationsgruppe? Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Alle Entscheidungen in der letzten Runde des Grunddurchgangs live & exklusiv bei Sky

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs gastiert der LASK beim SK Sturm. Die Linzer benötigen drei Punkte, um nicht von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen abhängig zu sein. Ob der LASK die wohl schwierigste Aufgabe im Finale um die zwei vakanten Plätze in den Top sechs meistern kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Der SK Rapid trifft zeitgleich auf den Stadtrivalen der Blackies, den GAK. Durch die Niederlage am vergangenen Sonntag befinden sich die Hütteldorfer nur noch auf dem sechsten Platz, einen Punkt vor Blau-Weiß Linz. Genau wie der LASK wäre Rapid mit einem vollen Erfolg sicher in der Meistergruppe. Mit nur einem Sieg aus fünf Liga-Spielen in diesem Jahr müssen die Hütteldorfer am letzten Spieltag den Albtraum abwenden. Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 sehen.

Das dritte Team im Kampf um die Meistergruppe, der FC Blau-Weiß Linz, bekommt es zu Hause ebenfalls mit einer steirischen Mannschaft zu tun: dem TSV Hartberg. Die Linzer haben es allerdings nicht selbst in der Hand und müssen auf einen Ausrutscher der anderen beiden Teams hoffen, um sich für die Meistergruppe qualifizieren. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Nur das schlechtere Torverhältnis trennt die Wiener Austria vor dem Duell mit der WSG Tirol von der Tabellenführung. Mit einem 2:0 Erfolg gegen Austria Klagenfurt am letzten Spieltag sind die Veilchen nach wie vor punktegleich mit Sturm und wollen gegen die WSG erneut voll anschreiben. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5.

Zudem trifft Salzburg auf den WAC. Das Team von Thomas Letsch kann mit einem Sieg an den Lavanttalern vorbeiziehen und den Grunddurchgang auf Platz drei beenden. Dieses Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 zu sehen.

Abgerundet wird der Spieltag von der Begegnung zwischen Austria Klagenfurt und Altach. Beide Teams brauchen jeden Punkt, den sie bekommen können, um ihre Ausgangslage in der Qualifikations-Gruppe zu verbessern. Wer dieses Match für sich entscheiden kann, können Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 verfolgen.

Ab 16:00 Uhr stimmt Moderator Johannes Brandl gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger die Zuseher:innen auf den Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ein. Sky Experte Hans Krankl begrüßt die Fans zum Heimspiel des SK Rapid aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Sonntag, 16. März 2025

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

17:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

WSG Tirol – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

SK Austria Klagenfurt – CAHPOINT SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experten (Studio): Andreas Herzog & Peter Stöger

Beitragsbild: GEPA