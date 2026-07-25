Das Halbfinale von Lilli Tagger in Prag HEUTE LIVE bei Sky!

Lilli Tagger gegen Barbora Krejčíková heute im zweiten Match nach 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

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Die 18-jährige Osttirolerin setzte sich am Freitag in der Runde der besten acht Spielerinnen gegen die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek 6:3,6:4 durch. Im Duell um den Finaleinzug in Tschechiens Hauptstadt bekommt es Tagger mit der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien zu tun. Das Match seht ihr heute im zweiten Spiel nach 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

WTA Prag live auf Sky Sport Austria:

Zweites Match nach 13:30 Uhr: Barbora Krejčíková – Lilli Tagger live auf Sky Sport Austria 3

Kommentator: Guido Friedrich