Das Hinspiel im Finale des Europacup-Playoffs mit Co-Kommentator Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Hinspiel-Duell LASK vs. SK Rapid am Donnerstag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderator Jörg Künne begrüßt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko live aus Linz

Marc Janko kommentiert zudem mit Guido Friedrich das Match

Das Final-Rückspiel am Sonntag ebenfalls live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem Triumph im Halbfinale wartet nun im Finale der SK Rapid auf den LASK. Können die Linzer den Schwung aus dem Halbfinal-Erfolg mitnehmen oder verschaffen sich die Hütteldorfer eine gute Ausgangslage für das Rückspiel? Mit Sky sehen Fans das Hinspiel am Donnerstag und auch das Rückspiel am Sonntag live & exklusiv.

Der SK Rapid will nach enttäuschenden Ergebnissen in der Meistergruppe die Saison in der ADMIRAL Bundesliga noch versöhnlich abschließen und sich für Europa qualifizieren. Der LASK hat allerdings etwas dagegen. Die Linzer konnten sich im Halbfinale des Europacup Play-offs gegen Hartberg durchsetzen träumen ebenfalls von Europa. Moderator Jörg Künne und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Zuschauer:innen am Donnerstag ab 16:30 Uhr aus dem Stadion in Linz. Marc Janko kommentiert das Match zudem gemeinsam mit Guido Friedrich. Das Hinspiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Rückspiel des Europacup Play-off-Finales am Sonntag überträgt Sky ebenfalls live & exklusiv.

Das Europacup Play-off der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Donnerstag, 29. Mai 2025

16:30 Uhr

LASK – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte & Co-Kommentator: Marc Janko

Sonntag, 1. Juni 2025

16:30 Uhr

SK Rapid – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

