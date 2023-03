Mit Patrick Wimmer: Das ist die ÖFB-Startelf gegen Aserbaidschan

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im ersten Länderspiel des Jahres am heutigen Freitag (20.45 Uhr) in Linz gegen Aserbaidschan auf Patrick Wimmer in der Startformation.

Der 21-jährige Offensivspieler von VfL Wolfsburg kommt zum Auftakt der EM-Qualifikation zu seinem zweiten A-Team-Einsatz. Als Rechtsverteidiger beginnt anstelle des zuletzt an einem Magen-Darm-Virus erkrankten Stefan Posch PSV-Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene.

David Alaba steht wie erwartet nicht im Matchkader. Der ÖFB-Kapitän war nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Laut Rangnick sei für den Real-Madrid-Profi möglicherweise ein Einsatz im zweiten Spiel des EM-Quali-Doppels in Linz am Montag gegen Estland ein Thema.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Mögliche taktische Formation: Lindner – Mwene, Trauner, Danso, Wöber – Laimer, Seiwald – Wimmer, Sabitzer, Baumgartner – Gregoritsch





(APA/red.)

Artikelbild: GEPA