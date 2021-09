Das ist die ÖFB-Startelf gegen Schottland

Das österreichische Fußball-Nationalteam trifft nach dem 2:5-Debakel in Israel in der WM-Qualifikation im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Schottland. Mit dieser Elf will ÖFB-Teamchef Franco Foda wieder in die Erfolgsspur finden:

Im Vergleich zur 2:5 Niederlage gegen Israel tauscht Teamchef Foda an drei Positionen. In einem variablen 4-2-3-1, welches zu einem 3-4-2-1 wechseln könnte, spielt David Alaba links in der Verteidigung. Mit Christopher Trimmel spielt ein physisch starker Verteidiger auf der rechten Außenbahn, der mit schnellen Vorstößen, gefährliche Angriffe einleiten kann.

Die neuen Spieler im Vergleich zum Israel-Spiel: Trimmel spielt anstelle von Danso, Schaub für Schöpf und Ilsanker für Posch.

