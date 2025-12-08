„Das ist ja grausam“: Formel 1 rätselt über Hamiltons Zukunft

Lewis Hamilton flieht nach der schlimmsten Formel 1-Saison seines Lebens geradezu in die Winterpause. Und einige fragen sich, ob er überhaupt zurückkommt.

Am Tiefpunkt der Karriere ist es einsam, aber das passt ganz gut zu den Plänen von Lewis Hamilton. „Niemand wird mich in diesem Winter erreichen können“, sagte der gefallene Rekordweltmeister nach der schlimmsten Saison seines Lebens. Sein Telefon werde er „in den Müll werfen“. Ein Wort vielleicht noch zur Saison 2026, zum nächsten Versuch mit Ferrari? Nein, sagte Hamilton ungerührt, „ich denke über die Zukunft nicht nach. Ich denke jetzt nur an Weihnachten.“

“Denke nicht an die Zukunft“ – Hamilton überrascht mit Aussagen



Damit waren die Spekulationen eröffnet im Fahrerlager von Abu Dhabi, prominente Menschen standen vor Kameras und rätselten, was das denn nun wieder zu bedeuten habe. Dazu gehörten auch die deutschen Experten, und die Meinung war recht deutlich. Hamilton befinde sich „in einer Zwickmühle“, sagte Ex-Weltmeister Nico Rosberg bei Sky, Hamiltons Jugendkumpel und vier Jahre sein Teamrivale bei Mercedes: „Ich bin mir sicher, dass er gerne aufhören würde.“

Denn das mit großem Interesse erwartete erste Jahr bei Ferrari war für Hamilton sichtbar quälend, als „Albtraum“ bezeichnete er es immer wieder. Erstmals in seiner Karriere stand der Engländer eine komplette Saison lang auf keinem Grand-Prix-Podest, doch das war nicht alles: In den vergangenen Wochen fuhr er nur noch mit den schwächsten Autos im Feld um die Wette, sein Teamkollege Charles Leclerc kam deutlich besser mit dem Ferrari zurecht. „Da hat man ja keine Lust mehr, das ist ja grausam“, sagte Rosberg, doch aufhören könne Hamilton eben auch nicht: „Das wäre ein völliger Gesichtsverlust. Er hat dieses Projekt ja gerade erst begonnen.“

Hamiltons Form sei allerdings auch aus Sicht von Ferrari „ein Problem“, gab Ralf Schumacher zu bedenken: „Denn mit nur einem guten Auto hat man keine Chance im WM-Kampf, das Risiko kann man eigentlich nicht eingehen.“ Daher sei es vielleicht sogar „besser, wenn er den Hut nimmt“.

Das alles erinnert an den Winter vor vier Jahren, als Hamilton in Abu Dhabi nach einem höchst umstrittenen Eingriff der Rennleitung seinen WM-Titel an Max Verstappen verlor. Wochenlang tauchte er danach unter, ein Rücktritt wirkte nicht unwahrscheinlich.

Dieses Mal scheint alles weniger dramatisch. 2026 gilt ein anderes Reglement, Antriebe und Autos werden neu entwickelt, das ist Hamiltons Chance für den Neustart. Und ein Abtritt auf dem Tiefpunkt passt auch irgendwie nicht zur Karriere des siebenmaligen Weltmeisters.

