„Das macht uns Sorgen“ – Krisenstimmung bei Ferrari nach Baku-Debakel

Max Verstappen gewinnt erstmals den Großen Preis von Aserbaidschan. Der Erfolg ist im Titelkampf umso wertvoller, weil Ferrari wieder schwer patzt.

Der niederländische Weltmeister raste scherzend und gut gelaunt dem Ende seines Baku-Traumas entgegen, als Charles Leclerc und Ferrari bereits ihre Zelte in Baku abbrachen. Zwei Defekte, null Punkte: Das nächste Debakel beim Großen Preis von Aserbaidschan sorgte für Krisenstimmung bei der fehleranfälligen Scuderia – und verstärkte zugleich das Hochgefühl beim großen Titelrivalen Red Bull.

Erstmals schaffte Verstappen am Sonntag den Sprung auf das Podest in Baku. „Wir hatten eine gute Pace und konnten die Führung immer weiter ausbauen“, sagte Verstappen, der vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und George Russell im Mercedes triumphierte: „Wir hatten auch etwas Glück mit den Ausfällen.“

Verstappens fünfter Saisonsieg war im Grunde schon vor der Halbzeit des Rennens besiegelt. In der 21. Runde stieg Rauch aus dem Ferrari von Herausforderer Leclerc, der Pole-Setter aus Monaco musste seinen Wagen vorzeitig abstellen. „Es ist ziemlich schwierig. Es ist sehr enttäuschend, mir fehlen die Worte. Wir müssen uns das sehr genau anschauen“, sagte Leclerc: „Es schmerzt.“

Der 24-Jährige war nicht der einzige Leidtragende der fehlenden Zuverlässigkeit bei der Scuderia, Teamkollege Carlos Sainz schied bereits in der zehnten Runde mit einem Defekt aus – ein Worst-Case-Szenario für Ferrari. „Das macht uns Sorgen. Die Zuverlässigkeit ist immer ein Schlüsselfaktor. Wir müssen verstehen und analysieren, was passiert ist“, sagte Teamchef Mattia Binotto. Viel Zeit bleibt nicht, bereits am kommenden Wochenende steht der neunte WM-Lauf in Kanada auf dem Plan.

Dort startet Verstappen mit einer inzwischen komfortablen WM-Führung. Der 24-Jährige führt nun mit 21 Punkten vor Perez. Leclerc fiel mit 34 Zählern Rückstand auf den dritten Rang zurück.

(SID)

Artikelbild: Imago