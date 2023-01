Das Manchester-Derby heute live und exklusiv auf Sky

In Manchester wartet man gespannt auf das anstehende Stadtderby am Samstag. Gastgeber ManUnited hat seit dem Wiederbeginn nach der WM einen Lauf, fuhr – League Cup und FA Cup miteinberechnet – fünf Siege in Folge ein. Doch auch ManCity gab sich zuletzt keine Blöße, siegte innerhalb von vier Tagen zweimal auswärts beim FC Chelsea (1:0 in der Liga, 4:0 im FA Cup). Sollten die Red Devils die derzeit auf Platz zwei befindenden Cityzens schlagen, betrüge der Abstand zwischen den beiden Stadtrivalen nur noch ein Punkt.

Ab 13:20 Uhr überträgt Sky die Partie aus dem ehrwürdigen Old Trafford, die von Wolff Fuss kommentiert wird. Mit dem Sky X Traumpass könnt ihr das Spiel auch live streamen!



Die PL-Spiele am Samstag im Überblick

13:20 Uhr: Manchester United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

15:50 Uhr: Nottingham Forest – Leicester City live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Everton – FC Southampton live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United live auf Sky Sport 3

18:20 Uhr: FC Brentford – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Bild: Imago