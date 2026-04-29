Anastasia Potapova im Masters-Viertelfinale in Madrid heute um 13 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
Das Masters-Viertelfinale von Anastasia Potapova in Madrid heute live bei Sky

  • Anastasia Potapova im Masters-Viertelfinale in Madrid heute um 13 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
Anastasia Potapova steht beim WTA-1000-Tennisturnier in Madrid überraschend im Viertelfinale. Die Österreicherin, die nur als Lucky Loser in den Hauptbewerb gekommen war, besiegte am Montag im Achtelfinale die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina 7:6(8),6:4. Potapova qualifizierte sich zum vierten Mal für die Runde der besten acht eines 1000er-Turniers. Schafft die 25-Jährige gegen Karolina Pliskova (CZE) den Einzug ins Halbfinale? Die Antwort gibt es heute um 13 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Kommentator: Paul Häuser

Experte: Christopher Kas

Bild: Imago