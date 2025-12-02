Das Nachtragsspiel Sturm Graz vs. WSG Tirol morgen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sturm Graz gegen WSG Tirol am morgigen Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 (mit Sky X das Spiel live streamen)

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt die Zuseher:innen gemeinsam mit Experte Werner Gregoritsch

Bevor am Wochenende die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga startet, empfängt Meister Sturm Graz morgen im Nachtragsspiel der 4. Runde die WSG Tirol im eigenen Stadion. Die Tiroler sind seit fünf Spielen ungeschlagen und reisen mit viel Selbstvertrauen in die steirische Hauptstadt. Die Blackies konnten nach einer Serie von vier sieglosen Partien zuletzt wieder einen vollen Erfolg feiern und könnten mit einem Sieg sogar an die Tabellenspitze klettern. Ob ihnen das gelingt oder ob die WSG ihre Serie fortsetzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Ab 20:00 Uhr begrüßt Moderatorin Kimberly Budinsky die Zuseher:innen gemeinsam mit Experte Werner Gregoritsch. Kommentiert wird die Partie von Gerfried Pröll.

Beitragsbild: GEPA