Das 334. Wiener Derby um 17 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

via

via Sky Sport Austria

In der 17. Runde präsentiert sich die ADMIRAL Bundesliga im Derbyfieber. Am Sonntagnachmittag trifft der SK Rapid bei der 334. Auflage des Wiener Derbys auf die Wiener Austria. Zuvor ist auch in Oberösterreich „Derby-Time“.

Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 5. Dezember 2021

13:30 Uhr:

LASK – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

17:00 Uhr:

SK Rapid Wien – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Hans Krankl & Toni Pfeffer

Artikelbild: GEPA