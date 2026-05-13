Das PL-Nachtragsspiel ManCity vs. Crystal Palace heute live auf Sky

Nachtragsspiel vom 31. Spieltag: Manchester City empfängt Crystal Palace– heute ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League HD (mit Sky X bist du live dabei)

Am heutigen Mittwochabend steht im Etihad Stadium eine Partie mit großer Tragweite an: Manchester City empfängt Crystal Palace. Für das Team von Pep Guardiola ist die Marschroute eindeutig – nur ein Sieg wahrt die Chance im engen Titelrennen.

Der Kampf um die Premier-League-Krone nimmt in der Schlussphase der Saison weiter Fahrt auf. Eine besondere Rolle könnte dabei ausgerechnet Oliver Glasner einnehmen. Der österreichische Trainer trifft mit Crystal Palace noch auf beide Titelaspiranten und könnte so entscheidend in das Rennen um die Meisterschaft eingreifen.

Arsenal hatte am vergangenen Wochenende mit einem knappen 1:0-Erfolg bei West Ham vorgelegt und den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf fünf Punkte ausgebaut. Manchester City hat jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand und kann mit einem Erfolg gegen Palace den Rückstand wieder auf zwei Zähler verkürzen.

Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation



Die Form spricht klar für die „Skyblues“. Nach dem souveränen 3:0 gegen Brentford ist City seit mittlerweile acht Pflichtspielen ungeschlagen. Besonders Jeremy Doku setzte zuletzt mit einem sehenswerten Treffer ein Ausrufezeichen, zudem präsentierten sich auch Erling Haaland und Omar Marmoush treffsicher.

Crystal Palace hingegen befindet sich in einer besonderen Konstellation. In der Liga geht es für die Londoner sportlich kaum noch um etwas, gleichzeitig richtet sich der Fokus bereits auf das bevorstehende Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano.

Mittwoch, 13.05.2026: