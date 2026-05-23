Das Rückspiel im Finale des Europacup-Playoffs am Montag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Final-Rückspiel SK Rapid gegen SV Ried am Montag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog live aus Wien

Andreas Herzog kommentiert zusätzlich die Begegnung gemeinsam mit Otto Rosenauer

Wer sichert sich das letzte Europacup-Ticket? Am Montag kommt es in Hütteldorf zum entscheidenden Rückspiel zwischen dem SK Rapid und der SV Ried. Die Hütteldorfer wollen es wie im letzten Jahr machen und sich im Finale des Europacup-Play-offs durchsetzen. Die Rieder wollen ihren Fans die erste Saison nach dem Aufstieg mit einer Europacup-Teilnahme versüßen. Wer setzt sich im Endspiel um das letzte Europacup-Ticket durch? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky Experte Andreas Herzog begrüßen die Zuseher:innen aus dem Allianz Stadion. Zudem kommentiert Andreas Herzog zusammen mit Otto Rosenauer das Match.

Das Finale des Europacup-Play-offs der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Montag, 25. Mai 2026

16:30 Uhr

SK Rapid – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte und Co-Kommentar: Andreas Herzog

Kommentar: Otto Rosenauer

Bild: GEPA