Das Salzburger Halbfinal-Duell und das Finale der Youth League live bei Sky

FC Salzburg U19 – Trabzonspor U19 am Freitag um 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

AZ Alkmaar U19 – FC Barcelona U19 am Freitag um 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Luca Kielhauser kommentiert die Partie der Salzburger, Tom Ole Mink begleitet die Partie zwischen Alkmaar und Barcelona

Das letzte österreichische Team in den UEFA Klub-Wettbewerben kommt aus Salzburg! Allerdings sorgen nicht die Profis der Salzburger in Europa für Furore, sondern die Nachwuchsfußballer, welche als Halbfinalist vom großen Wurf träumen. Der Sieger der UEFA Youth League wird in einem K.-o.-Turnier mit vier Teams in Nyon ausgespielt.

Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Titelverteidiger Olympiakos geht es für die jungen Bullen im Halbfinale gegen Trabzonspor. Der türkische Klub warf im Viertelfinale Inter Mailand aus dem Wettbewerb. Die Fans der jungen Kicker können das Duell zwischen dem FC Salzburg und Trabzonspor am Freitag um 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 verfolgen. Kommentiert wird das Spiel von Luca Kielhauser.

Das zweite Halbfinale zwischen AZ Alkmaar und dem FC Barcelona ist am Freitag um 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3 zu sehen, begleitet wird die Partie von Tom Ole Mink.

Auch das Finale am Montag, den 28. April um 18:00 Uhr wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die UEFA Youth League live bei Sky Sport Austria:

Freitag, 25.4.:

14:00 Uhr: FC Salzburg U19 – Trabzonspor U19 live auf Sky Sport Austria 1

18:00 Uhr: AZ Alkmaar U19 – FC Barcelona U19 live auf Sky Sport Austria 3

Montag, 28.4.:

18:00 Uhr: Finale UEFA Youth League live auf Sky Sport Austria 1

