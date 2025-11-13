Logout
Fußball

Das 1/16-Finale des ÖFB-Teams gegen Tunesien bei der U17-WM live bei Sky Sport Austria und im kostenlosen Livestream

Nachdem die österreichische U17-Nationalmannschaft die Gruppenphase mit drei Siegen und nur einem Gegentor souverän bewältigt hat, trifft sie nun am Samstag im Sechzehntelfinale auf Tunesien. Das Spiel wird live bei Sky Sport Austria übertragen – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.

3 Spiele, 3 Siege: Die Gesichter hinter Österreichs U17-WM-Erfolg

Das Sechzehntelfinal-Spiel der österreichischen U17-Nationalmannschaft:

 

Samstag, 15. November um 16:35 Uhr: Österreich vs. Tunesien live auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App

Kommentar: Luca Kielhauser

