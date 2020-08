Das sind die neuen WAC-Trikots

Der Wolfsberger AC hat seine Trikots für die kommende Saison vorgestellt! Die Kärntner werden in dieser Saison von “sanSirro Sportswear” ausgestatttet.

Das Heimtrikot präsentiert sich in Weiß mit zwei Querstreifen in Grün und Rot auf der Brust. Das Auswärtstrikot ist komplett in Schwarz gehalten. Eines ist unter dem neuen Ausstatter jedenfalls gleich geblieben: An Trikotsponsoren mangelt es dem WAC nicht.

Artikelbild: Instagram (@wolfsbergerac)