„Das Spiel kann auch höher ausgehen“: Die Stimmen zum ÖFB-Sieg gegen Deutschland

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat zum Abschluss des Länderspiel-Jahres 2023 einen 2:0-Heimsieg über Deutschland gefeiert. Hier die Reaktionen nach dem Spiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion (via ORF).

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich): „Die Mannschaft hat gegen den Ball wirklich hervorragend gespielt, nichts zugelassen. Mit dem Ball haben wir auch viel gut gemacht. Insgesamt war es ein Spiel, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir gegen eine Mannschaft wie Deutschland gewinnen, verdient gewinnen, dann ist es immer etwas Besonderes. Es war ein wichtiger Test, wenn wir so bei einem Turnier spielen, ist es nicht einfach, gegen uns zu spielen. Es war trotzdem nur ein Testspiel, richtig ernst wird es im Juni. Wir haben trotzdem die Benchmark noch einmal höher gesetzt heute. In der Kabine haben sich Szenen abgespielt, ich denke nicht, dass man das so oft bei einer Nationalmannschaft erlebt. Wir haben auch nach der Roten Karte nicht weniger gemacht, genauso viel investiert. Deshalb kamen die Deutschen nicht wirklich ins Spiel.“

Marcel Sabitzer (Torschütze Österreich): „Es war etwas Besonderes, wir wollten den Fans einen Sieg schenken, eine überzeugende Leistung bringen, die in den Köpfen hängen bleibt. Wenn man die 90 Minuten sieht, war es absolut verdient, das Spiel kann auch höher ausgehen. Ich kann mich an keine Torchance von ihnen (Deutschland) erinnern, das ist schon ein wenig überraschend. Wenn wir ein bisschen konzentrierter agieren, wäre es noch ein bisschen einfacher geworden. So kann man gut in das neue Jahr starten.“

Xaver Schlager (Mittelfeldspieler Österreich): „Das war ein super Abschluss des Jahres. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. Der letzte Eindruck von uns ist jetzt einmal gut. Es war eine super Leistung. Für das nächste Jahr heißt das gar nichts, wir fangen dann wieder bei null an. Aber heute genießen wir einmal den Tag.“

Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident): „Es war ein großartiger Tag, die Mannschaft hat das sehr verdient. Es ist ein perfekter Abschluss eines großartigen Jahres.“

Ilkay Gündogan (Kapitän Deutschland, im ZDF): „So wirst du nicht erfolgreich. Schlechter kann es gerade nicht sein. Vielleicht ist es der einzige positive Aspekt. Es ist bitter, dass wir jetzt drei, vier Monate mit den negativen Ergebnissen leben müssen. Jeder Einzelne muss sich klar werden, was er machen kann, um optimal Leistung zu bringen. Deutschland ist ein Debattenland. Das tut nach der Partie wahrscheinlich auch gut.“

(APA) / Bild: GEPA