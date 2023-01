Das Spitzenspiel Arsenal gegen Manchester United und Liverpool und Chelsea am Wochenende live und exklusiv bei Sky

In großen Schritten nähert sich der FC Arsenal dem ersten Meistertitel seit den „Invincibles“ 2003/04. Auch wenn erst die Hälfte der Saison absolviert ist, lassen acht Punkte Vorsprung auf Manchester City sowie neun Punkte auf Manchester United und Newcastle United die Fans träumen. Nach der WM-Pause konnten die „Gunners“ bisher zehn Punkte aus vier Spielen einfahren. Noch besser in Form ist nur der nächste Gegner am kommenden Sonntag: Manchester United gewann alle vier Spiele, darunter zuletzt auch gegen Manchester City.

Sky überträgt das „Match of the Week“ der Premier League am Sonntag ab 17:00 Uhr live. Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer:innen um 17:00 Uhr zur Partie im Emirates Stadium. Sky Q Kund:innen können die Partie auf Sky Sport UHD live auch in UHD genießen.

Insgesamt überträgt Sky von Samstag bis Montag alle zehn Partien des 21. Spieltags in der Premier League in voller Länge, acht davon live. Hinzu kommen zwei Nachholspiele vom 7. Spieltag am Mittwoch- und Donnerstagabend. Die Höhepunkte der kommenden Tage sind neben dem „Match of the Week“ die Partie zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur am Donnerstag ab 20:50 Uhr, das Aufeinandertreffen des FC Liverpool und des FC Chelsea am Samstag ab 13:20 Uhr sowie das Kellerduell zwischen West Ham United und dem FC Everton am Samstag ab 15:50 Uhr.

Neben dem Spitzenspiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester United können Sky Q Kund:innen auch die beiden Nachholspiele am Mittwoch und Donnerstag auf Sky Sport UHD zusätzlich live in Ultra HD erleben.

Das Topspiel der WSL am Sonntag live

Am Sonntagabend überträgt Sky zudem das Topspiel des 12. Spieltags der Women’s Super League live. Der Tabellendritte Arsenal WFC mit den ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither ist ab 19:30 Uhr bei Brighton & Hove Albion zu Gast.

Die Premier League in der kommenden Woche bei Sky:

7. Spieltag:

Mittwoch,18.1.:

20:50 Uhr: Crystal Palace – Manchester United live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Donnerstag ,19.1.:

20:50 Uhr: Manchester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

21. Spieltag:



Samstag, 21.1.:

13:20 Uhr: FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

15:50 Uhr: West Ham United – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: Leicester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: Crystal Palace – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

22:00 Uhr: AFC Bournemouth – Nottingham Forest zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League

0:30 Uhr: FC Southampton – Aston Villa zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League

Sonntag, 22.1.:

14:50 Uhr: Manchester City – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

14:50 Uhr: Leeds United – FC Brentford live auf Sky Sport 1

17:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: Women’s Super League, 12. Spieltag, Brighton & Hove Albion – Arsenal WFC live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Montag, 23.1.:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News sowie um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

20:50 Uhr: FC Fulham – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Bild: Imago