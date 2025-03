Das Stadion-Dilemma in Graz

Doch nicht nur Sturm Graz sieht sich mit dem Stadion-Dilemma konfrontiert: Der GAK , der erstmals seit 17 Jahren wieder in der höchsten Spielklasse spielt, träumt von einem eigenen Stadion. Doch dieser Traum scheint angesichts politischer und finanzieller Hürden in weiter Ferne zu liegen.

Die Realität für Fans des SK Sturm sieht jedoch ernüchternd aus: Während die „Blackies“ sportliche Erfolge feiern, hinkt die Infrastruktur weit hinterher. Champions-League -Heimspiele in Klagenfurt? Für alle Beteiligten eine bittere Pille. Christian Jauk, Präsident von Sturm Graz, bringt es auf den Punkt: „In ein anderes Bundesland auszuweichen tut mir für meine Fans sehr weh. Ohne zeitgemäße Infrastruktur bleibt in Graz vieles ungenutzt.“

Ein Fußballstadion ist mehr als ein Ort, an dem Fußball gespielt wird. Es ist das Herzstück eines Vereins, der Ort, an dem Fans jubeln, leiden und träumen – die Spieler eine Inspiration für junge Menschen, das Stadion ein Zufluchtsort für die Gesellschaft, um für 90 Minuten den Alltag zu vergessen.

Erkennt die steirische Politik die Chancen, die die Förderung des Spitzensports bieten würde, nicht? Welchen Stellenwert hat es für die Steiermark, ihre sportlichen Aushängeschilder zu unterstützen – und so auch den Breitensport, die Freude an der Bewegung, und eine Freizeitbeschäftigung abseits von sozialen Medien und Bildschirmen zu fördern?

Steirische Baracken

Die Infrastruktur von Sportstätten in der Steiermark hinkt weit hinterher. Während das grüne Herz mit alten Stadien verblasst, wurde in anderen Bundesländern schneller gehandelt. Oberösterreich beispielsweise setzt auf umfassende Infrastrukturprojekte, die sowohl den Breitensport, als auch den Spitzenfußball stärken.

Stadien in Leoben und Kapfenberg sind längst nicht mehr zeitgemäß, und auch der TSV Hartberg kämpft seit Jahren mit infrastrukturellen Problemen. Trotz der sportlichen Erfolge war lange nicht klar, ob die Oststeirer Österreichs höchste Spielklasse halten können. Die Profertil Arena erfüllt die Lizenzkriterien für den Verbleib in der österreichischen Bundesliga nicht.

Politische Babysteps

Im Herbst 2024 wurden endlich entscheidende Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur eingeleitet: Kurz vor den Landtagswahlen wurde bekannt gegeben, dass Sturm Graz 4,8 Millionen Euro für ein neues Trainingszentrum erhält und der TSV Hartberg mit 9 Millionen Euro für die Stadionmodernisierung unterstützt wird. Damit ist den Oststeirern der Verbleib in der österreichischen Bundesliga gesichert.

Auch die Grazer Stadtregierung zog nach und stellte kürzlich 3,1 Millionen Euro für den Ausbau des Trainingszentrums von Sturm bereit. Damit wird die Hälfte des benötigten Grundstücks in Graz-Puntigam finanziert – die andere Hälfte kauft der Verein selbst.

Auch der GAK sieht sich mit Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur konfrontiert und ist aktuell wegen einer Förderung für das Trainingszentrum Graz-Weinzödl in Gesprächen mit der öffentlichen Hand, um dem Verein eine entsprechende Zukunft zu bieten. „Wir haben enormen Bedarf, was die Infrastruktur betrifft. Wir haben, was das Thema Trainingszentrum betrifft, zu wenig Plätze und zu wenig Platz für die Geschäftsstelle. In der Regionalliga hat es funktioniert, jetzt in der Bundesliga ist es zu wenig. Hier muss sich etwas tun, damit wir uns entwickeln können“, so der Geschäftsführer und Finanzdirektor des GAK, Harald Hochleitner.

Die Stadionfrage in Graz bleibt ungelöst

Wie sieht es aber nun mit dem Grazer Stadion aus? Die Merkur Arena, die zuletzt vor 28 Jahren neu gebaut wurde, bleibt hinter den Anforderungen für internationale Spiele zurück und ist mittlerweile veraltet. Der richtige Moment, das Stadion zu renovieren, wurde verpasst.

Weil die Stadt untätig blieb, musste Sturm Graz seine Champions-League-Spiele nach Klagenfurt verlegen. Das bedeutete nicht nur zusätzlichen Aufwand für den Verein und Frust bei den Fans, sondern auch eine Wertschöpfung von rund zwei Millionen Euro pro Spiel für die Stadt Klagenfurt – Gelder, die Graz verloren gehen.

Das Thema rund um das Grazer Stadion zieht sich bereits seit Jahren in die Länge, hat aber wegen der sportlichen Erfolge der beiden Grazer Klubs an Brisanz zugelegt. Die Vereine sind zudem dadurch, dass die Merkur Arena im Besitz der Stadt Graz ist, bei der Lösungsfindung an die öffentliche Hand gebunden. Viele Entscheidungsträger bringen bekanntlich mit sich, dass eine Lösungsfindung mehr Zeit braucht. Auf der anderen Seite hat dieser Umstand den Vorteil, dass die hohen Kosten für ein neues Stadion oder eine Sanierung nicht allein von den Vereinen getragen werden müssen. Es ist eine ähnliche Situation wie in anderen Ländern, wie beispielsweise Italien. Das Giuseppe-Meazza-Stadion, in dem sowohl Inter Mailand als auch der AC Milan zu Hause sind, gehört der Stadt Mailand. Auch dort gibt es Diskussionen und die Überlegung, ob ein neues Stadion für beide Vereine, oder ob für jeden Verein ein eigenes Stadion gebaut werden soll.

Im Fall der beiden Grazer Vereine wurde in der Folge gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Das angestrebte Ziel von Seiten beider Grazer Vereine war eine Zwei-Stadien-Lösung. In „Stadiongipfeln“, bestehend aus Vertretern beider Vereine und der öffentlichen Hand, wurde die Causa debattiert. Es wurden mehrere Szenarien durchgespielt, auch eine Übernahme der Merkur Arena durch Sturm Graz wurde diskutiert. Sturm Graz hat ein Angebot für den Kauf vorgelegt, wodurch öffentliche Gelder für die Errichtung eines neuen, kleineren Stadions für den GAK frei geworden wären. Das Angebot wurde jedoch bis auf weiteres von der Grazer Stadtregierung abgelehnt.

Im Mai des vergangenen Jahres schien eine Lösung greifbar. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und weitere Stadtvertreter präsentierten einen möglichen Standort für ein zweites Stadion in Graz-Puntigam. Damals wurde auch bestätigt, dass das Ziel der Stadt ebenfalls die Zwei-Stadien-Lösung sei.

Im Oktober folgte aber dann die Ernüchterung: Die angestrebte Lösung sei doch zu teuer, das Grundstück nicht leistbar. Manfred Eber: „Es hat ein Grundstück gegeben, dass den Anforderungen entsprochen hätte. Es ist letztendlich an den Kosten des möglichen Grundstücks gescheitert. Damit war diese Lösung vom Tisch.“

Aus „Zwei-Stadien-Lösung“ mach „Ein-Stadion-Kompromiss“

Statt dem Lösungsansatz mit zwei Stadien wird nun auf den Ausbau der Merkur Arena gesetzt – das Projekt trägt den Namen „Liebenau neu“. Die Lösung ist zwar nicht das Wunschszenario, aber ein erster Kompromiss, der für alle die schnellste und einfachste Lösung darstellt. Christian Jauk: „Wir unterstützen, Liebenau neu zu denken. Das Stadion für Länderspiele und die Champions League fit zu machen, ist ein Gebot der Stunde. Man muss aber auch vorantreiben, dass man schnell zu Lösungen kommt, weil wir ja auch für die Europa League die gelbe Karte bekommen haben. Wir werden die Zwei-Stadien-Lösung aber nicht aufgeben, sollte Liebenau neu wieder an politischen Debatten scheitern, liegt unser Angebot, Liebenau zu kaufen, nach wie vor auf dem Tisch.“

Und auch die Vertreter des GAK sehen sich mit der derzeit wohl einzigen machbaren Lösung konfrontiert und wollen nun rasche Entscheidungen und Maßnahmen sehen: „Unser Wunsch wäre es gewesen, ein eigenes Stadion zu bauen. Aus Mangel an realistisch umsetzbaren Alternativen ist der Umbau des Stadions die einzige Lösung. Wir stehen jetzt noch ein halbes Jahr in der Warteschleife. Es wird sich zeigen, was dabei rauskommt“, so Harald Hochleitner.

Eine Machbarkeitsstudie, die klären soll, ob alle Wünsche und Vorstellungen technisch und wirtschaftlich umsetzbar sind, wird laut Stadtrat Eber im Mai 2025 erwartet. Die Kapazität soll auf 23.000 bis 25.000 Zuschauer aufgestockt werden, die Farbgebung praktisch per Knopfdruck an die beiden Heimvereine angepasst werden können. Ein VIP-Bereich, der 2000 Personen (statt aktuell 500) fasst, soll endlich den Bedürfnissen der beiden Traditionsvereine entsprechen. Künftig sollen sowohl die UEFA-Anforderungen erfüllt als auch Länderspiele in Graz-Liebenau ausgetragen werden.

Nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie will man an die Landesregierung herantreten, um eine Mitfinanzierung zu erhalten. Denn: ohne Unterstützung des Landes ist das Projekt finanziell nicht realisierbar.

Sollte die Machbarkeitsstudie fertig werden, stellt sich eine weitere Frage: Welche Lösung ist am Ende des Tages, auch mit der Unterstützung des Landes, wirklich finanzierbar? Die angespannte Budgetsituation und die aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind eine erhebliche Hürde. Ende 2024 stand der Schuldenstand der Stadt Graz bei 1,7 Milliarden Euro, die des Landes Steiermark belaufen sich aktuell auf rund 5,8 Milliarden Euro.

Die Zeit drängt: Es braucht schnelle Lösungen, um beispielsweise internationale Spiele in den kommenden Saisonen in Graz austragen zu können. Die Gefahr ist groß, dass am Ende aufgrund vieler drängender Fragen, wie u.a. Zeit und Budget, eine kleine, wenig nachhaltige Lösung gefunden wird.

Auf große Ankündigungen folgt das große Abwarten

Die neue blau-schwarze Koalition in der Steiermark, mit Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Manuela Khom (ÖVP) an der Front, haben im Regierungsprogramm eine „Investitionsoffensive in die Sportinfrastruktur“ verankert. Insbesondere Mario Kunasek sieht sich in der Verantwortung, den Spitzen- und Breitensport zu fördern: „Es braucht zielgerichtete Fördermaßnahmen für die Weiterentwicklung des Spitzen- und Breitensports. Die konkrete Umsetzung sicherzustellen, ist eine Aufgabe dieser Regierungsperiode und erfolgt in Abstimmung mit dem Koalitionspartner.“

Für Mario Kunasek ist klar, dass Graz ein modernes Fußballstadion benötigt. Der Landeshauptmann findet, angesprochen auf die Stadion-Causa und die zu erwartende Machbarkeitsstudie, klare Worte: „Seitens der Stadt (Anm. Graz) diesbezüglich getätigte Zusagen sind einzuhalten. Die Menschen erwarten von der Politik eine klare Linie, die entsprechende Planungssicherheit gibt. Wenn man sich die Entwicklungen in dieser Causa über die letzten Jahre hinweg anschaut, erkennt man, dass es dort diese klare Linie eben nicht gegeben hat. Konkrete Pläne zur Finanzierung und Umsetzung ist man in der Regel schuldig geblieben und es hat auch keine zielgerichtete Kommunikation gegeben.“

Bevor eine Machbarkeitsstudie am Tisch liegt, kann das Land Steiermark keine finanziellen Zusicherungen machen. Bisher sei die Stadt Graz laut Kunasek noch nicht in Kontakt getreten. „Ich erwarte die Ergebnisse der Studie mit Spannung. Solange diese nicht vorliegen, können keine validen Ableitungen getroffen werden“, so der Landeshauptmann. Die Causa hängt also weiterhin in der Luft.

Zusätzlich werden immer mehr Stimmen laut, die meinen, dass die Grazer Stadtregierung immer mehr auf Zeit spielen würde, um das Thema Stadion bis in den Wahlkampf 2026 zu ziehen. Bei einer Gemeinderatssitzung vom 16. Jänner wollte der Klubobmann des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs vom Stadtrat Manfred Eber wissen, ob die Stadt Graz bei den Umbaumaßnahmen auf Zeit spiele. Außerdem wurde ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung gefordert. Angesprochen auf einen konkreten Zeitplan entgegnet Eber, dass die Studie vorerst abgewartet werden muss, bevor es einen konkreten Zeitplan geben kann. „Es sind einige Fragen, die noch geklärt werden müssen“, so Stadtrat Eber.

Der Fokus der Grazer Stadtregierung liegt auf Sozialem. Grundsätzlich begrüßenswert, einen bitteren Beigeschmack bekommt die Sache aber dann, wenn sich das Gefühl breit macht, dass ein Bereich, der einen bedeutenden gesellschaftlichen Stellenwert hat, stiefmütterlich behandelt wird.

Trotz der abzuwartenden Studie wäre es an der Zeit, dass konkrete Aussagen getroffen werden, auf die die Bevölkerung sich verlassen kann. Der Unmut bei den Fans wird immer größer. Und auch der Landeshauptmann sieht zeitlich keinen Spielraum mehr: „Graz hat zwei Bundesliga-Vereine und ein Stadion, das den Anforderungen an den modernen Spitzenfußball national und international nicht mehr ausreichend genügt. Mittlerweile sollte allen Beteiligten klar sein, dass der Faktor Zeit einfach nicht mehr vorhanden ist. Ich baue darauf, dass die Grazer Stadtregierung ihre Zusagen einhält und nach Vorliegen der Studie rasch in die Umsetzung kommt. Die Situation in Liebenau erlaubt definitiv keine Verzögerungen mehr, am Zug ist die Grazer Stadtregierung“, so Kunasek.

Zukunftsaussichten für den steirischen Fußball

Die herausragenden Leistungen im steirischen Fußball ziehen immer mehr Fans in die Stadien. Die Fußballer sind eine Inspiration für junge Männer und Frauen, selbst einmal Fußballerinnen und Fußballer zu werden. In einer aktuell schwierigen gesellschaftlichen Zeit ist Sport etwas, das entsprechend gefördert werden sollte. Und doch gibt es keine konkreten Entscheidungen, sondern Geplänkel von Seiten der Grazer Politik, die für keine klaren Verhältnisse sorgt. Die Politik gibt damit, so wie sie es auch auf Bundesebene dieser Tage tut, ein schwammiges, undurchsichtiges Bild ab.

Und so bleibt die Zukunft der Merkur Arena ungewiss. Die Notwendigkeit, die Infrastruktur an die Anforderungen des Fußballs und die Wünsche der Gesellschaft schnellstmöglich anzupassen, ist unerlässlich. So wie ein Opernhaus oder ein Theater für die Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben, ist auch ein Fußballstadion von entsprechender Bedeutung.

Doch der Weg dorthin ist steinig. Finanzierung, angespannte Budgetsituation, Standortfrage, politische Hürden – all das sind Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Dass infrastrukturelle Angelegenheiten ihre Zeit brauchen, versteht sich von selbst. Es wäre dennoch wünschenswert, dass die Politik mit den sportlichen Entwicklungen der steirischen Fußballvereine mitzieht, dass sie die Bedeutung dieses Anliegens für eine Förderung des Breitensports und der Jugend anerkennt. Und dass sie Versprechen mit klaren Aussichten gibt, auf die Verlass ist.

Am Ende muss sich die öffentliche Hand die Frage stellen, welchen Stellenwert die Unterstützung des Spitzensports, die Förderung des Breitensports und die Wünsche der Gesellschaft haben. Dass es andere Themen gibt, die von enormer Bedeutung sind, steht nicht zur Debatte. Aber während Uneinigkeit herrscht, und auf Versprechen keine Taten folgen, sieht sich die Politik damit konfrontiert, dass sie das Vertrauen bei der Bevölkerung verliert. Eine traurige Wahrheit, mit der sich nicht nur Österreich, sondern die Weltpolitik aktuell in vielen Belangen befassen muss.

Artikelbild: GEPA