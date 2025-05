Das Titelrennen der ADMIRAL Bundesliga & die „Referee Audio“ JETZT live & exklusiv bei Sky

Der Hit Red Bull Salzburg gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Andreas Herzog kommentiert den Kracher an der Seite von Gerfried Pröll

Sky sorgt für die ADMIRAL Bundesliga Premiere der „Referee Audio“ im Topspiel am Sonntag

Zuvor am Sonntag die Spiele Blau-Weiß Linz – Sturm Graz, SK Rapid – WAC und TSV Hartberg – SCR Altach live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Sky Experten am Sonntag: Hans Krankl aus Hütteldorf und Peter Stöger im Studio

Wien, 2. Mai 2025 – Wechsel an der Tabellenspitze! Nach dem Sieg gegen Sturm Graz steht die Wiener Austria erneut an der Spitze der ADMIRAL Bundesliga. Am Sonntag müssen die Veilchen den ersten Tabellenplatz in Salzburg verteidigen, während Sturm bei Blau-Weiß Linz die Wiener unter Druck setzen will. Mit Sky sind die Zuseher:innen wie gewohnt bei allen Spielen der 29. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen. Zudem dürfen sich die Fans bei der Premiere der „Referee Audio“ beim Bundesliga-Topspiel am Sonntag auf ein einmaliges audiovisuelles Fernseherlebnis freuen.

Red Bull Salzburg empfängt Tabellenführer Austria Wien mit Andreas Herzog als Co-Kommentator am Sonntag live bei Sky

Nach dem zweiten Sieg gegen Sturm innerhalb einer Woche steht Austria Wien an der Tabellenspitze. Doch nun wartet der Angstgegner Red Bull Salzburg. Die Veilchen mussten sich in dieser Saison bisher immer gegen die Bullen geschlagen geben. Wird ihnen diesmal der Sieg in der Mozartstadt gelingen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Andreas Herzog kommentiert das Spiel als Co-Kommentator gemeinsam mit Gerfried Pröll.

Zuvor empfängt Blau-Weiß Linz Sturm Graz zu Hause. Die Grazer wollen mit einem Sieg gegen die Linzer den ersten Platz zumindest vorübergehend zurückerobern und Druck auf die Austria aufbauen. Das Team von Gerald Scheiblehner hat jedoch etwas dagegen und geht nach den Spielen gegen Rapid mit Selbstvertrauen in diese Begegnung. Fans können das Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Im dritten Spiel der Meistergruppe begrüßt Rapid den WAC. Die Hütteldorfer konnten in ihrem ersten Spiel unter Stefan Kulovits einen Punkt gegen Blau-Weiß Linz erkämpfen und wollen nun gegen den WAC den nächsten Erfolg feiern. Die Kärntner möchten mit dem dritten Sieg im vierten Spiel gegen Rapid in dieser Saison ihren dritten Tabellenplatz verteidigen. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Sonntag gastiert Altach in Hartberg. Die Vorarlberger wollen sich mit einem weiteren Sieg weiter vom letzten Tabellenplatz absetzen und den Klassenerhalt näher rücken. Für Hartberg geht es darum, den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe abzusichern. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Peter Stöger am Sonntag mit der Vorberichterstattung, die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Der Vorlauf für die Partie Red Bull Salzburg gegen Austria Wien Salzburg startet ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

ADMIRAL Bundesliga-Premiere der „Referee Audio“

Was Fans in der Formel 1 zu schätzen wissen, bringt Sky erstmals mit der „Referee Audio“ in enger Zusammenarbeit mit den ÖFB-Schiedsrichtern in die ADMIRAL Bundesliga: Funksprüche und zusätzlich die Kommunikation des Schiedsrichters mit den Spielern auf dem Rasen im Live-Betrieb!

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 4. Mai 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – CASHPOINT SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Gerfried Pröll

Co-Kommentator: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Peter Stöger

Beitragsbild. GEPA