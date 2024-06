Das Vorbereitungsprogramm der Bundesliga-Klubs

Das vorläufige Vorbereitungsprogramm der Bundesligisten auf die am 2./3./4. August startende Saison.

Sturm Graz

Trainingsstart: 19. Juni

Vorbereitung: 28. Juni gegen SC Weiz (Weiz, 18.00), 29. Juni gegen FC Admira (Dechantskirchen, 17.00), 6. Juli gegen NK Domzale (Tillmitsch, 15.00), 6. Juli gegen Ruch Lwiw (Gralla, 18.00), Trainingslager von 8. bis 13. Juli in Irdning, 13. Juli gegen FC Midtjylland (Irdning, Uhrzeit offen), 20. Juli gegen AS Monaco (Windischgarsten, 18.00), weiteres Testspiel am 23. Juli (Merkur Arena)

Red Bull Salzburg

Trainingsstart: 22. Juni (Leistungstests), 24. Juni (erstes Mannschaftstraining)

Vorbereitung: 29. Juni gegen Panathinaikos Athen (Anif, 15.00), 6. Juli gegen SV Kuchl (Kuchl, 15.00), Trainingslager von 6. bis 17. Juli in Saalfelden, 13. Juli gegen Sparta Prag (St. Johann), 17. Juli gegen HNK Rijeka (Anif, 17.00), weiteres Testspiel am 20. Juli

LASK

Trainingsstart: 19./20. Juni

Vorbereitung: Testspiele noch in Planung

SK Rapid

Trainingsstart: 23. Juni (Leistungstests)

Vorbereitung: 28. Juni gegen SC Herzogenburg (Herzogenburg, 18.00), Trainingslager von 6. bis 13. Juli in Freistadt, 6. Juli gegen Sparta Prag (Bad Leonfelden, 17.00), 13. Juli gegen Debrecen (Hausmening, 16.30), 20. Juli gegen AC Milan (Allianz Stadion, 17.30)

TSV Hartberg

Trainingsstart: 27. Juni

Vorbereitung: 29. Juni gegen Hertha Wels (Wolfsegg, 16.00), Trainingslager von 1. bis 6. Juli in Obertraun, 6. Juli gegen SV Lafnitz (Selzthal, 13.00), 13. Juli gegen Spartak Trnava (Draßmarkt, 15.00), weiteres Testspiel am 20. Juli

Austria Klagenfurt

Trainingsstart: 24. Juni

Vorbereitung: 28. Juni gegen SK Treibach (Ebenthal, 18.00), 3. Juli gegen FC Hermagor (Hermagor, Uhrzeit offen), 10. Juli gegen FK Backa Topola (Wildon, Uhrzeit offen), 13. Juli gegen FC Koper (Fischl, 15.00), 17. Juli gegen DSV Leoben (Karawankenblick-Stadion, 16.00), 20. Juli gegen Caykur Rizespor (Fischl, Uhrzeit offen)

Wolfsberger AC

Trainingsstart: 24. Juni

Vorbereitung: 28. Juni gegen SC St. Veit (St. Veit, Uhrzeit offen), Trainingslager von 7. bis 14. Juli in Windischgarsten, 9. Juli gegen RC Straßburg (Windischgarsten), 12. Juli gegen Zeleziarne Podbrezova (Windischgarsten), weiteres Testspiel am 19./20. Juli

Austria Wien

Trainingsstart: 24. Juni

Vorbereitung: 29. Juni gegen Dunajska Streda (Austria-Trainingszentrum, 17.00), Trainingslager von 1. bis 6. Juli in Bad Tatzmannsdorf, 3. Juli gegen Sepsi OSK (Bad Tatzmannsdorf, 17.00), 6. Juli gegen Paksi FC (Ilz, 15.30), 10. Juli gegen Bohemians Prag (Austria-Trainingszentrum, 11.00), 13. Juli gegen FC Zlin (Austria-Trainingszentrum, 17.00), weiteres Testspiel am 19. Juli

Blau-Weiß Linz

Trainingsstart: 18. Juni

Vorbereitung: 26. Juni gegen Slovan Bratislava (ohne Zuschauer), 29. Juni gegen Admira Linz (Linz, 15.00), 2. Juli gegen 1860 München (Windischgarsten, 18.00), 6. Juli gegen SV Wallern (Spielort offen), 12. Juli gegen FC Admira (Südstadt, 18.00), Turnier in Stuttgart am 20. Juli gegen Stuttgarter Kickers und Jahn Regensburg

WSG Tirol

Trainingsstart: 19. Juni

Vorbereitung: 28. Juni gegen Oberlandauswahl (Fließ, 18.30), 5. Juli gegen FC Vaduz (Wattens, 14.00), 9. Juli gegen Dynamo Kiew, 12. Juli gegen Greuther Fürth (beide Spielort offen), 19. Juli gegen Olympique Lyon (Wattens)

SCR Altach

Trainingsstart: 17. Juni

Vorbereitung: 21. Juni gegen SV Lochau (Lochau, 18.30), 22. Juni gegen FC Nenzing (Nenzing, 16.00), 29. Juni gegen FC Luzern (Horw/SUI, 13.30), 2. Juli gegen VfB Stuttgart II (Bludenz, 17.30), 6. Juli gegen SW Bregenz (Bregenz, 10.30), 13. Juli gegen Grasshoppers Zürich (Cashpoint-Arena, 17.30), 19. Juli gegen SC Freiburg (Altach, 18.00)

GAK

Trainingsstart: 24. Juni

Vorbereitung: Trainingslager von 25. bis 28. Juni in Region Admont, 29. Juni gegen SC Pinkafeld (Pinkafeld, 18.30), 5. Juli gegen ASK Voitsberg (Voitsberg, 19.00), Trainingslager von 8. bis 12. Juli in Loipersdorf, 13. Juli gegen Kapfenberger SV (Krieglach), 19. Juli gegen FAC (Weinzödl, beide Uhrzeit offen)

(APA)/Bild: GEPA