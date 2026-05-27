Rekorde & Highscores: Das war Ankick 2025/26

Die Ankick-Saison 2025/26 ist in den Geschichtsbüchern, die Meister aus allen Ligen stehen fest! Sky Sport Austria sagt vielen Dank, dass du auch heuer mit dabei warst!

Die neue Ankick-Saison startet voraussichtlich am 21. Juli. Dann bekommst du deinen Anfangskader zugeteilt, der neue Spielplan wird ausgelost und es startet der Transfermarkt.

Du kannst schon jetzt deine bisherige pivaten Liga (als Gründer) in die neue Saison mitnehmen, neue private Ligen gründen oder dich für für eine öffentliche Liga anmelden!

So hast du genügend Zeit, bereits vor dem Start der ADMIRAL Bundesliga am 31. Juli an deinem Team zu basteln. Wir informieren dich natürlich rechtzeitig im Newsletter und auf allen Sky Sport Austria-Kanälen, wenn es losgeht.

Als krönenden Abschluss gibt’s noch die Rekorde der Saison im Überblick.

Das Ankick-Team der Saison:

Die Besten der 5er-Kette:

Rekorde und Highscores:

Die besten Einzelscores:

Wer hat die meisten Player Index-Punkte an einem einzelnen Spieltag gesammelt?



1. User KBJD: 4489 Punkte (Runde 11)

2. User Thomas198200: 3997 Punkte (Runde 16)

3. User GroegA: 3976 Punkte (Runde 21)

4. User Ja_Pe_Go: 3941 Punkte (Runde 23)

5. User Konsti1509: 3886 Punkte (Runde 13)

Die stärksten Ligen:

In welchen Ligen wurden die höchsten Gesamtscores aller Teilnehmer erzielt?

1. Ankick Liga #2218: 651.641 Punkte

2. Mandi & Friends: 588.580 Punkte

3. Stiftung Wadentest 25/26: 580.605 Punkte

4. Kneidis Liga: 574.431 Punkte

5. FSC Ankick: 571.931 Punkte

Die meisten Transfers:

In welchen Ligen gab es die meisten Spielertransfers?



1. Ankick Liga #1847: 1.461 Transfers

2. Liga von Softline: 1.282 Transfers

3. Division 1908: 1.246 Transfers

4. Gentlemen Club: 1.225 Transfers

5. Ankick Liga #1977: 1.201 Tansfers

Die höchsten Transfersummen:

In welchen Ligen wurde das meiste Geld ausgegeben?



1. Ankick Liga #1847: 3,176 Milliarden Euro

2. Stiftung Wadentest 25/26: 2,833 Milliarden Euro

3. Ankick Liga #1977: 2,825 Milliarden Euro

4. Division 1908: 2,701 Milliarden Euro

5. Liga von Softline: 2,693 Milliarden Euro