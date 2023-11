„Das war ungeheuerlich“: Djokovic wehrt sich nach verweigerter Dopingkontrolle

Eine verweigerte Dopingkontrolle von Tennis-Star Novak Djokovic hat in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt. Vor seinem Davis-Cup-Viertelfinalspiel gegen Großbritannien war der Serbe nicht zum Dopingtest erschienen und hatte diesen erst nach dem Spiel durchgeführt.

Wie der Serbe im Nachgang erklärte, hätte die Urinprobe seine Vorbereitung auf das anstehende Spiel gestört. „Sie haben mich eineinhalb Stunden vorher informiert. Ich habe meine Routine vor dem Spiel und muss zu diesem Zeitpunkt nicht an eine Blut- oder Urinspende denken“, wird Djokovic in serbischen Medien zitiert.

„Der Beamte hat mich stundenlang verfolgt“

Die Vorgehensweise der Anti-Doping-Agentur störte den Serben besonders. „Der Beamte hat mich stundenlang verfolgt und in meiner Vorbereitung gestört“, beklagte sich der 24-fache Grand-Slam-Champion. „Ich habe mit ihm gestritten, weil mir das in meiner 20-jährigen Karriere noch nie passiert ist. Das war ungeheuerlich. Ich habe die Kontrollen immer verteidigt, aber nicht vor Matches“, sagte Djokovic.

Dabei hat sich die Doping-Angentur an die im Regelwerk festgelegten Statuten gehalten. „Athleten/innen können jederzeit und an jedem Ort getestet werden. Die Kontrollen können bei Wettkämpfen oder außerhalb von Wettkämpfen an Trainingsorten oder sogar bei den Athleten zu Hause durchgeführt werden“, heißt es dort.

Djokovic hatte sein folgendes Einzel gegen Cameron Norrie in zwei Sätzen gewonnen und Serbien damit ins Halbfinale geführt. Dort war für Serbien gegen den späteren Sieger Italien aber Endstation – Djokovic verlor sowohl sein Einzel gegen Jannik Sinner als auch im späteren Doppel.

