„David“ Eisenstadt fordert „Goliath“ Oberwart

Österreichs Männer-Basketball erlebt ab Sonntag eine Premiere: Mit den Oberwart Gunners und den Nord Dragonz aus Eisenstadt ermitteln erstmals zwei Teams aus dem Burgenland den Meister. Der „David“ aus der Landeshauptstadt fordert den „Goliath“ und Titelverteidiger. Die im Play-off noch ungeschlagenen Gunners sind Favorit. Den Eisenstädtern ist nach ihrem bisherigen Sensationslauf freilich alles zuzutrauen.

Erst acht Mal sind die beiden Teams bisher in der Basketball Superliga (BSL) aufeinandergetroffen, sechs Mal hat Oberwart dabei die Oberhand behalten. In der mit der „best-of-five“-Finalserie zu Ende gehenden Saison 2024/25 waren die Ergebnisse mit 87:85 und 87:82 für den amtierenden Champion jeweils knapp.

Während die Gunners drei Meisterpokale in der Vitrine haben, zum elften Mal um den Titel spielen und seit 30 Jahren der Bundesliga angehören, fiebern die Dragonz ihrem Debüt im Finale am Sonntag (19.20 Uhr, Oberwart) entgegen. Die Eisenstädter stehen erst am Ende ihrer dritten Saison in der BSL und haben bisher exakt 100 Partien in der obersten Spielklasse bestritten. 22 von insgesamt 32 Siegen gelangen 2024/25. Die Dragonz gehen als Siebenter nach der Zwischenrunde in die Finalserie. Oberwart hat von dieser Position aus im vergangenen Jahr den Meistertitel geholt.

(APA)/Bild: GEPA