Davies zurück im Bayern-Mannschaftstraining

Großes Hallo beim FC Bayern: Alphonso Davies ist am Montag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt.

Der Kanadier wurde von Trainer Vincent Kompany und seinen Mitspielern freudig begrüßt und umarmt. Davies hatte sich im März beim Einsatz für die Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Davies absolvierte zunächst Teile des Mannschaftstrainings.

Auch Musiala und Ito bald zurück

Einen Schritt weiter ist Jamal Musiala. Der Offensivkünstler trainierte am Montag erstmals wieder mit dem Ball, nachdem er bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins erlitten hatte. Vor drei Wochen war Musiala auf den Platz zurückgekehrt.

Auch die Leidenszeit von Hiroki Ito neigt sich dem Ende entgegen, der Verteidiger absolvierte die volle Einheit. Aufgrund eines Mittelfußbruchs hat der Japaner seit März kein Spiel mehr absolviert.

Kompany hatte noch Mitte Oktober davon gesprochen, dass der 25-jährige Davies bei günstigem Verlauf „vielleicht schon im Dezember“ wieder zum Einsatz kommen könnte. Zunächst war ein Comeback im Januar geplant gewesen. „Bei ihm sieht es auch gut aus“, hatte Sportvorstand Max Eberl vor der Länderspielpause über Davies gesagt und ergänzt: „Du musst ihn eher ein bisschen bremsen, dass es nicht zu früh wird.“

(SID)

Bild: Imago