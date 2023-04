Davis und James führen Lakers zum Sieg gegen Rockets

Die Los Angeles Lakers um LeBron James haben die direkte Qualifikation für die NBA-Finalrunde weiter in Blickweite. Bei den Houston Rockets gewannen die Lakers am Sonntag (Ortszeit) 134:109. Herausragender Spieler beim Team aus Kalifornien war Anthony Davis mit 40 Punkten. James gelang mit 18 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple-Double. In der Western Conference liegen die Lakers auf Platz sieben, die Top Sechs jeder Conference erreichen direkt das Play-off.

Diesen sechsten Platz hält aktuell Golden State Warriors, der Titelverteidiger unterlag bei den Denver Nuggets 110:112. Zudem haben die Warriors bereits ein Spiel mehr absolviert. Den nächsten Rückschlag mussten zudem die Dallas Mavericks hinnehmen. Bei den Atlanta Hawks kassierten die Texaner trotz 41 Punkten von Topstar Kyrie Irving eine 130:132-Niederlage nach Verlängerung und laufen Gefahr, die Teilnahme am Play-in-Turnier bzw. den zehnten Platz nach dem Grunddurchgang zu verpassen.

Ihren Play-off-Platz fixiert haben die New York Knicks durch einen 118:109-Heimsieg gegen die Washington Wizards. Erfolgreich waren auch die Milwaukee Bucks, bei 117:104-Heimerfolg gegen die Philadelphia 76ers brachte es Superstar Giannis Antetokounmpo auf 33 Punkte und 14 Rebounds.

(APA)/Bild: Imago