De Bruyne entscheidend! ManCity holt nächsten Sieg

Dank Kevin de Bruyne: Manchester City ist einem versöhnlichen Ende seiner wechselhaften Saison einen Schritt näher gekommen.

Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann am Freitagabend mit 1:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers und festigte damit seine Position im Rennen um die Champions-League-Plätze. Der scheidende Spielmacher Kevin De Bruyne erzielte in seinem vorletzten Heimspiel das Tor des Abends.

Über Nacht springt City durch den fünften Sieg in Folge auf Rang drei, in der Premier League berechtigen die ersten fünf Plätze zur Teilnahme an der Königsklasse. Im Etihad Stadium zeigten die Gäste aus Wolverhampton zunächst einen ordentlich Auftritt, Ait Nouri scheiterte am Pfosten (27.). City benötigte den Treffer von De Bruyne für mehr Sicherheit. Der Belgier traf nach Vorarbeit von seinem Landsmann Jeremy Doku zur Führung (35.).

In der zweiten Halbzeit sorgte einzig der Aluminiumtreffer des früheren Bundesligaprofis Matheus Cunha für Aufsehen (56.), danach kontrollierte Manchester das Spielgeschehen. Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland stand erstmals seit seiner Knöchelverletzung vor über einem Monat wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

