De Bruyne kehrt nach Manchester zurück: Die Champions League heute live & exklusiv bei Sky

Der Donnerstag liefert zum Abschluss eines furiosen ersten Spieltags der UEFA Champions League den Kracher Newcastle United gegen FC Barcelona und die Rückkehr von Kevin De Bruyne mit dem SSC Napoli zu seinem Ex-Club Manchester City – live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten Lothar Matthäus und Marc Janko sind im Einsatz

Streame die Champions League live mit Sky X!

Am Donnerstag kommt es zum Wiedersehen mit Kevin De Bruyne: Manchester City und Pep Guardiola empfangen den SSC Napoli auf der Insel. Gelingt dem Belgier bei der Rückkehr zu seinem alten Verein der Dreier – oder behalten die Engländer die Oberhand? Das Match ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ebenfalls in England kommt es zum Duell zwischen Newcastle United und Hansi Flicks Barcelona. Können die Magpies mit Nick Woltemade den spanischen Giganten ärgern – oder erweist sich das Star-Ensemble von Hansi Flick als eine Nummer zu groß? Die Antwort auf diese Frage erhalten Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Außerdem zeigt Sky am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Spiele FC Brügge – AS Monaco und FC Kopenhagen – Bayer Leverkusen, sowie ab 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul und Sporting Lissabon – Kairat Almaty. Die Original Sky Konferenz läuft auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Constanze Weiss führt gemeinsam mit Marc Janko und ab 20 Uhr mit Lothar Matthäus durch den UEFA Champions League Donnerstag. Auch am Donnerstag versorgt Analyse-Experte Marko Stankovic die Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Die UEFA Champions League am Donnerstag

18:00 Uhr

FC Brügge – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Manchester City – SSC Napoli mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Newcastle United – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 3

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Lothar Matthäus & Marc Janko

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Artikelbild: Imago