De Minaur und Tiafoe im Achtelfinale der Erste Bank Open

Nach dem topgesetzten Deutschen Alexander Zverev am Vortag haben am Dienstag auch der als Nummer zwei gereihte Australier Alex de Minaur sowie die Nummer fünf, Frances Tiafoe (USA), das Achtelfinale der Erste Bank Open erreicht.

De Minaur rang Jan-Lennard Struff (GER) mit 2:6,6:2,6:2 nieder, Tiafoe besiegte den Briten Cameron Norrie mit 6:4,7:6(4). Damit sind drei der Top 5 in der Wiener Stadthalle weiter.

Nach de Minaur und Tiafoe: Dimitrow und Paul am Mittwoch im Einsatz

Mit dem als Nummer drei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow und Tommy Paul (USA-4) sind zwei weitere Stars erstmals am Mittwoch (14.00 Uhr bzw. 2. Match nach 14.00) im Einsatz.

Ex-Wien-Finalist Tiafoe bekommt es nun im Achtelfinal-Hit mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun, und auch De Minaur trifft mit Flavio Cobolli auf einen Italiener. Für den Australier war es der erste Schritt im Kampf um Platz acht im Race to Turin. Er liegt aktuell an neunter Stelle. Seine direkten Konkurrenten Casper Ruud (NOR/7.) und Andrej Rublew (RUS/8.) spielen diese Woche in Basel. De Minaur hofft auf seine erste Qualifikation für die ATP Finals.

