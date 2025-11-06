De Rossi neuer Genoa-Trainer
Der FC Genoa hat Daniele de Rossi am Donnerstag als neuen Cheftrainer präsentiert. Die Roma-Legende übernimmt das Amt von Patrick Vieira, vom Franzosen hatte sich der 18. der italienischen Serie A am vergangenen Wochenende getrennt.
Interimscoach Domenico Criscito schaffte daraufhin den ersten Saisonsieg. Der 42-jährige De Rossi hatte im Jänner 2024 die Nachfolge von Jose Mourinho bei der Roma angetreten, acht Monate später musste der Weltmeister von 2006 aber wieder gehen.
(APA) / Bild: Imago