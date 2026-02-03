Deal off! Kante-Wechsel zu Fenerbahce geplatzt

Kuriosum am Deadline Day: Der Wechsel von Weltmeister N’Golo Kante zu Fenerbahce ist geplatzt. Die Vereine waren sich bereits einig, auch der Medizincheck war bereits absolviert, zudem wurden die Dokumente vor der Deadline hochgeladen.

Am Ende scheiterte der Deal laut Fenerbahce, da die relevanten TMS Daten von Kante-Klub Al Ittihad fehlerhaft eingegeben wurden. Der Süper-Lig-Klub beantragte in der Folge eine Fristverlängerung.

„Dennoch wurden die Vorgänge im weiteren Verlauf ohne Angabe von Gründen durch den gegnerischen Verein nicht abgeschlossen“, teilte Fenerbahce in einem Statement mit. Der geplante Deal konnte folglich nicht finalisiert werden.

Bild: Imago