Deal off! Kante-Wechsel zu Fenerbahce geplatzt
Kuriosum am Deadline Day: Der Wechsel von Weltmeister N’Golo Kante zu Fenerbahce ist geplatzt. Die Vereine waren sich bereits einig, auch der Medizincheck war bereits absolviert, zudem wurden die Dokumente vor der Deadline hochgeladen.
Am Ende scheiterte der Deal laut Fenerbahce, da die relevanten TMS Daten von Kante-Klub Al Ittihad fehlerhaft eingegeben wurden. Der Süper-Lig-Klub beantragte in der Folge eine Fristverlängerung.
„Dennoch wurden die Vorgänge im weiteren Verlauf ohne Angabe von Gründen durch den gegnerischen Verein nicht abgeschlossen“, teilte Fenerbahce in einem Statement mit. Der geplante Deal konnte folglich nicht finalisiert werden.
Aktuelle Fußball Videos
Der Deadline Day auf Sky Sport News mit Marcus Mann
Pacult über Rennen um die Meistergruppe: „Keiner darf sich einen Ausrutscher erlauben“
Senft über die SV Ried: „Ich weiß, wie privilegiert ich hier bin“
Verlängerung bei Ried? Das sagt Trainer Senft
HIGHLIGHTS | AFC Sunderland – FC Burnley | 24. Spieltag
Upamecano-Entscheidung! – Gruda zu RB | Transfer Update
Überraschende BL-Rückkehr: Leipzig leiht Gruda aus Brighton
Hamann: “Armutszeugnis für den Verein!“ – pikantes Detail im Upa-Poker enthüllt
Nun also doch! Upamecano wird beim FC Bayern verlängern
Pacult: „Diese Generation an Trainer gerät ins Hintertreffen“
Bild: Imago