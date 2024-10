Auch nach der Länderspielpause ist Red Bull Salzburg auf der Suche nach der vertrauten Leichtigkeit des Fußballs. Am Samstag wendete der frühere Bundesliga-Serienmeister beim 2:1 gegen Altach eine Pleite durch einen Doppelpack im Finish ab, vor dem Champions-League-Duell gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch brachte der Erfolg zumindest ein wenig Rückenwind. „Ich würde nicht sagen, dass der Sieg großes Selbstvertrauen gibt. Aber er bringt uns weiter“, sagte Trainer Pepijn Lijnders.

Nach den jüngsten Dämpfern gegen Doublesieger Sturm Graz (0:5) und Stade Brest (0:4) in der Königsklasse wollte Lijnders mit sechs Umstellungen in der Startelf einen Neustart herbeiführen. Spielerisch hatten die Bullen gegen die mutig auftretenden Vorarlberger auch ein deutliches Übergewicht, wirklich gefährliche Chancen erarbeiteten sich die Salzburger aber erst nach der Einwechslung von Kreativgeist Oscar Gloukh nach einer Stunde. „Wichtig ist, immer daran zu glauben, wenn man ein wenig in der Krise ist“, betonte Lijnders bei Sky.

Die Altacher gingen beim Debüt von Trainer Fabio Ingolitsch durch Lukas Fridrikas in Führung (59.), am Ende trat der Tabellenvorletzte die Heimreise ins Ländle aber mit der vierten Niederlage in Serie an. Ein später Doppelpack durch Karim Konaté (84.) und Edmund Baidoo (86.), bei dessen Treffer etwas Glück dabei war, sorgte bei den Salzburgern für zufriedene Gesichter. Der Sieg sei nicht selbstverständlich gewesen, sagte ÖFB-Tormann Alexander Schlager, der sein Comeback im Salzburg-Tor gefeiert hatte.

Salzburg will „anschließen und draufbleiben“