Dein Verein Digital – LASK – Folge #1

„Homeoffice“ beim Tabellenführer

Die digitalisierte Welt hilft auch der Mannschaft des LASK im Moment dabei, fit zu bleiben. Via Videoanrufe werden die Einheiten von zuhause aus absolviert. Es wird auch analysiert und den verletzten Spielern unter die Arme gegriffen. Laufeinheiten werden individuell absolviert. Das Training mit dem Ball können die Spieler je nach vorhandenen Möglichkeiten und Infrastruktur zuhause absolvieren. Beim LASK wurde mittlerweile schon darüber diskutiert, ob es Sinn ergibt, sich in kleinen Gruppen am Trainingsgelände einzufinden, um gemeinsam zu trainieren. Diese Idee wurde allerdings vorerst noch aufgeschoben, da es auch in Richtung Öffentlichkeit kein gutes Signal wäre, wenn man sich zum Trainieren trifft, wenn die Mehrheit der Menschen noch daheim bleiben muss.

Klub und Fans zusammen gegen die Krise

Unter dem Slogan #gemeinsamgegencorona hat der LASK alle Kräfte mobilisiert, um zu helfen. Spieler und Coaches verzichten auf Teile des Gehalts, das Präsidium hat keinen der Büro-Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt, sondern in das Team des „Roten Kreuz“ eingegliedert, dem mit der Arbeitskraft des LASK nun unter die Arme gegriffen wird. Da Sponsoren und VIP-Karten-Besitzer auf Rückerstattungen von Geldern verzichten und der LASK auch durch das internationale Geschäft entsprechende Erträge erwirtschaften konnte, ist es möglich diese Maßnahmen im Sinne der Allgemeinheit umzusetzen. Der LASK legt in dieser Krise spürbar großen Wert auf soziales Engagement. So werden beispielsweise auch die gesamten Einnahmen der aus dem Onlineshop von Fans erworbenen Mund-Nasen-Schutzmasken gespendet.

Verletzte Spieler kurieren sich aus

Thomas Goiginger hat genauso wie Marvin Potzmann seinen erlittenen Kreuzbandriss operativ behandeln lassen. Beide befinden sich im Aufbau, ihnen geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Auch sie absolvieren ihr Reha-Programm unter Videoanleitung. Da man bei dieser Art von Verletzung im besten Fall ein halbes Jahr Pause und Rekonvaleszenz einplanen muss, ist ohnehin an eine schnelle Rückkehr nicht zu denken. Viele kleinere Verletzungen, die auch aufgrund der hohen Belastungen vor dem Lockdown passiert sind, wurden mittlerweile auskuriert. Der restliche Kader des LASK ist so fit, wie es die derzeitige Situation zulässt.

Unmittelbare Zukunft

Die Verantwortlichen des LASK betonen, dass die nächste Bundesliga-Klubkonferenz abzuwarten ist, auch weitere Entscheidungen der Liga-Gremien und UEFA um einen definitiven Plan zu erstellen, wie es weitergehen kann.

Präsident Siegmund Gruber und sein Vize Jürgen Werner haben sich aber unmissverständlich geäußert, dass sie es sich persönlich nur schwer vorstellen können zu spielen, sollte das Land noch unter starken Beschränkungen, Krankheiten und Todesfällen leiden. Wie die Liga fortgeführt wird und die Tabelle aussehen könnte, falls keine Fortsetzung möglich sein sollte, dazu wollen sich alle beide nicht öffentlich äußern. Das sei zu besprechen, wenn Fakten auf dem Tisch liegen, wie es weitergeht. Man möchte vermeiden, dass sich die Klubs medial Vorschläge übermitteln.

