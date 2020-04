Dein Verein Digital – TSV Hartberg Folge #1

INTERVIEW: Markus Schopp im Gespräch mit Dein Verein-Moderator Michael Ganhör (geführt am 01.04.)

Der TSV in Zeiten von Corona

Nach der 0:3-Niederlage gegen Wattens und dem Ende des Grunddurchgangs lud die Präsidentin das Team zu einer „Meistergruppenparty“ ein. Damals ahnte aber noch niemand, dass dies vielleicht sogar eine Saisonabschlussfeier war.

Denn nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte kam das abrupte Ende durch die Corona-Krise und damit auch die Gefahr, den Erfolg nicht vollends auszukosten. Vor allem finanziell wären die fünf Heimspiele in der Meistergruppe für die Hartberger äußerst attraktiv gewesen.

Vorbei mit der Ruhe

Obmann Erich Korherr hat sich dank des vorzeitigen Klassenerhalts auch über Planungssicherheit gefreut. Doch in Ruhe am Kader zu basteln und Verträge früh zu verlängern spielt es jetzt nicht. Im Gegenteil: „Die Situation ist sogar noch schwieriger als in den vergangenen beiden Jahren“, so Korherr.

Auch der TSV hat das Kurzarbeitsmodell in Anspruch genommen. Hier gab es aber eine Überraschung, denn nicht alle haben der Kurzarbeit zugestimmt. Daniel Geissler und Sandro Gotal beziehen weiterhin ihr volles Gehalt, was schon für Verwunderung sorgt, denn gerade beim TSV Hartberg wird ja der gute Zusammenhalt immer betont. Bei beiden (Ersatz-)Spielern läuft der Vertrag mit Saisonende aus, eine Zukunft in Hartberg scheint ausgeschlossen.

Fit zu Hause

Die Spieler sind mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet worde, es gibt regelmäßig virtuelle Meetings. Alle Beteiligten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und sich bestmöglich fitzuhalten. Manche Spieler geben den Fans via Social Media Einblick in ihren Trainingsalltag. Athletiktrainer Alex Kontra bietet via Instagram überhaupt kostenfreie Homeworkouts an.

Aktionen für Hartberg-Fans

Fans der Oststeirer können Schutzmasken mit dem TSV-Logo darauf für 5,50€ pro Stück erwerben. Trikots und Fanartikel des Vereins können derzeit auch nach Hause geliefert werden.