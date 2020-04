Dein Verein – FC Flyeralarm Admira – Folge #1

via

via Sky Sport Austria

VIDEOINTERVIEW: Torhüter Andreas Leitner im Gespräch mit Michael Ganhör (aufgezeichnet am 15.04.).

Video enthält Produktplatzierungen

Die Admira in Zeiten von Corona

Mitten im Abstiegskampf sorgte die Sportstättensperre der Regierung auch in Maria Enzersdorf für absoluten Stillstand auf dem Trainingsgelände der Südstädter. Seit Ende des Grunddurchgangs befinden sich alle Spieler im „Home-Office“ und werden von Athletiktrainer Divan Augustyn mit diversen Fitnessprogrammen für den Heimgebrauch bei Laune gehalten. Um den finanziellen Schaden aufgrund der Corona-Krise im Rahmen zu halten, hat der Verein geschlossen das Modell der Kurzarbeit in Anspruch angenommen und konnte so die rund 90 Arbeitsplätze absichern.

Neben Trainer Zvonimir Soldo hat auch ein Großteil der Legionäre die Möglichkeit der Heimreise genutzt, um die schwierige Zeit bei ihren Familien zu verbringen. Heute werden aber auch die letzten Akteure der Admira beim Verein zurück erwartet. Am Dienstag soll der Trainingsbetrieb unter den Auflagen der Bundesregierung wieder aufgenommen werden.

TORPARADE: Die schönsten Tore der Südstädter in dieser Saison

Video enthält Produktplatzierungen

Die Erde bebt

Als wäre die Corona-Krise nicht schon schlimm genug, wurde Kroatien Ende März auch noch von schweren Erdbeben erschüttert. „Es war wie eine Explosion, Bilder fielen zu Boden, Gläser brachen“, schildert Trainer Zvonimir Soldo, der zurzeit bei seiner Familie am Stadtrand von Zagreb weilt, die Situation.

Aktion mit Herz der Admira-Fans

Im Rahmen einer Aktion mehrerer Fanclubs aus ganz Österreich wurde von den Südstadt Fanatics ein Transparent am Zaun des Landesklinikums Mödling angebracht. Standortleiter Primarius Burghard Plainer war verblüfft und dankbar zugleich: “Das motiviert, hilft und stärkt uns. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung.”

ZUM LACHEN: Daniel Toth und Christoph Schösswendter duellieren sich in “Wer weiß mehr…?”

Video enthält Produktplatzierungen

Gerhard „Maskenmann“ Bügler

Eine Million qualitativ hochwertige Atemschutzmasken ließ Gerhard Bügler, der Aufsichtsratsvorsitzende der Admira und Österreich-Chef der Online-Druckerei Flyeralarm, dank seiner guten Kontakte nach China aus Asien einfliegen. Bei Bestellungen werden medizinische Einrichtungen bevorzugt behandelt, es ist aber auch möglich diese privat über die Webseite von Flyeralarm zu erwerben.

ZUM LACHEN II: Christoph Schösswendter und Markus Lackner in “Sehr fragwürdig”