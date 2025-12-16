Ousmane Dembele ist FIFA-Weltfußballer 2025

Ousmane Dembele von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2025.

Der Franzose wurde von der FIFA bei der Gala des Weltverbands am Dienstag in Katars Hauptstadt Doha ausgezeichnet. Dembele folgt auf den Brasilianer Vinicius Junior, der die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen. Er setzte sich gegen seinen Landsmann Kylian Mbappe von Real Madrid und Lamine Yamal (FC Barcelona) durch.

Als Weltfußballerin wurde die derzeit verletzte Spanierin Aitana Bonmatí zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet. Abstimmen durften die Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie ausgewählte Medienvertreter und Fans.

„Ich möchte allen meinen Teamkollegen danken. Es zeigt einfach, dass sich harte Arbeit auszahlt“, sagte Demebele. „Es war ein fantastisches Jahr für mich, sowohl persönlich als auch gemeinsam.“ Bonmati, Champions-League-Spielerin der Saison und EM-Finalistin mit Spanien, war ebenfalls glücklich. „Danke an die Spieler, Trainer und Fans, die für mich gestimmt haben, damit ich diesen Preis gewinnen kann“, erklärte Bonmati, die sich derzeit von einer Operation an einem gebrochenen Wadenbein erholt.

PSG-Coach Enrique ist FIFA-Welttrainer

Bei den Trainern setzte sich Luis Enrique von PSG durch, Hansi Flick (FC Barcelona) und der Liverpooler Meistertrainer Arne Slot komplettierten die Top 3. Zur Welttrainerin wurde bereits zum fünften Mal Sarina Wiegman gekürt, die Niederländerin hatte Englands Frauen im Sommer zur EM-Titelverteidigung geführt.

Die Wahl bei den Torhütern gewann der Italiener Gianluigi Donnarumma, der inzwischen von Paris zu Manchester City gewechselt ist – Manuel Neuer (Bayern München) hatte das Nachsehen. Beste Torhüterin ist die Engländerin Hannah Hampton.

Der 28 Jahre alte Dembele hatte im September bereits den Ballon d’Or gewonnen. Seit Jahren verwirren die konkurrierenden Auszeichnungen die Fans. Von 2010 bis 2015 ehrte die Fachzeitschrift „France Football“ die Besten des Jahres zwar gemeinsam mit der FIFA, seitdem kämpfen beide Parteien aber um die Vormachtstellung.

FIFA The Best 2025 – Die Gewinner im Überblick

Die FIFA-Weltelf der Männer

Die FIFA-Weltelf der Frauen

